La novia de Lil Cake apuntó contra Ekaterina por intentar seducirlo y en LAM estallaron: "¡Es amigacho!"

Más adelante recordó otro momento que vivió esa misma noche. "Me voy al baño y él me manda un mensaje que decía 'Mi amor, me sigue acosando'. Y después volvió a pasar lo mismo otro finde, que estaba borracha y se le colgaba, y la sacamos", relató.

De acuerdo con su testimonio, el comportamiento volvió a repetirse tiempo después durante una salida en Mar del Plata. "Volvió a pasar en Mar del Plata, en un boliche, en el que estábamos con un amigo de él, y se les empezó a colgar a los dos. Y la chica es muy alta y yo la trataba de sacar y no podía. Y ella, borracha, le pedía a un chico que la bese", afirmó.

En ese contexto, Sofía sostuvo que el episodio protagonizado por Mauro Icardi también habría tenido el mismo origen y aseguró que Ekaterina actuó "por cholula".

Además, reveló que en otra oportunidad debió intervenir de una manera mucho más enérgica para apartarla de Lil Cake. "Ella se hacía la mosquita muerta, fue hasta un chico del boliche y me acusaba de agredirla", expresó. Fue entonces cuando Ángel de Brito lanzó la comparación y definió a Ekaterina como "una China Suárez 2.0", comentario que generó repercusiones en el estudio.

Sobre el cierre del segmento, Ángel de Brito mostró imágenes de uno de los videoclips de Lil Cake y aseguró que se trata de un artista "muy conocido". Sin embargo, el comentario desató las risas de las "angelitas". "Chicos, vamos, dale", lanzó una de ellas, mientras otra sorprendió con una ocurrencia al encontrarle un parecido con otra figura del ambiente: "¡Es amigacho!".

Cuál es el picante video de Ekaterina tras el escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez

El escándalo protagonizado por Ekaterina Ojeda, la China Suárez y Mauro Icardi no deja de sumar nuevos capítulos y continúa siendo uno de los temas más comentados tanto en los programas de espectáculos como en los portales de noticias. En medio de la fuerte exposición mediática, la joven modelo sigue muy activa en sus redes sociales, donde comparte publicaciones que para muchos usuarios esconden llamativos mensajes vinculados con toda la polémica.

La influencer quedó envuelta en la controversia después de que trascendiera una versión que la señalaba como una supuesta tercera en discordia entre el futbolista y la actriz, aunque esa situación nunca llegó a concretarse. Según trascendió, todo se habría originado durante una salida al boliche Tequila, cuando Mauro Icardi habría intentado besar a Ekaterina, un episodio que habría provocado el enojo de la China Suárez.

De acuerdo con el relato de Yanina Latorre, el conflicto no terminó allí. La panelista aseguró que el malestar continuó más tarde en La Casa de los Sueños, donde la pareja habría protagonizado una fuerte discusión que incluyó gritos y reproches por lo ocurrido durante la noche.

Luego de que esa información saliera a la luz, Ekaterina Ojeda publicó un video en su cuenta de TikTok que despertó una ola de comentarios. En las imágenes aparece interpretando una frase que muchos asociaron con el escándalo: “Para darte problemas, mejor te doy un beso”. La publicación rápidamente generó especulaciones entre sus seguidores, que se preguntaron si se trataba de una indirecta dirigida al delantero.

Como si eso fuera poco, horas más tarde la modelo volvió a expresarse en sus redes sociales, esta vez cantando un fragmento del clásico Nunca quise, de Intoxicados. “Te cansaste de mí, yo me cansé de vos / Pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad Porque tanto te quise y tanto te quiero ”, se la puede ver entonando.

Fue entonces que muchos usuarios de redes sociales leyeron esta letra como una ironía a la supuesta pelea de la China y Mauro, que podrían estar atravesando una fuerte crisis.