Escándalo en otro streaming: se cortó la transmisión en Blender tras despidos masivos de empleados

Y remarcó lo difícil que era continuar con el ritmo habitual del programa: "Creo que van a estar todos de acuerdo que no podemos seguir haciendo el programa así, esto está charlado con nuestros compañeros de técnica y todo. No podemos. Hay guardias esperándonos afuera".

"No es un bait, supongo que no nos verán mañana, pero no podemos porque si tocan a uno tocan a todos, perdón, así es como funciona la solidaridad laboral", alcanzó a decir cuando de repente se cortó el vivo de Blender.

El comunicado de Blender tras lo sucedido al aire

El periodista Pablo Montagna compartió en la red social X el comunicado de la empresa difundido el viernes tras lo sucedido al aire y explicando qué fue lo que pasó.

"Blender es una empresa que genera trabajo para más de 100 personas, honra sus compromisos y cumple en tiempo y forma con todas sus obligaciones", comenzó el escrito.

"En las últimas horas un grupo reducido de personas adoptó conductas incompatibles con los valores de la compañía, intentando condicionar el funcionamiento del canal mediante la utilización de su propia pantalla como mecanismo de presión en el marco de una negociación entre las partes", se detalló.

"En un contexto como el actual, Blender continuará invirtiendo, generando empleo y trabajando para ofrecer cada día mejor contenido a su comunidad", concluyó el comunicado.