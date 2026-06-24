Bomba: la nueva conquista del Turco García mientras Mariela está en Gran Hermano

Qué dijo el Turco García del beso de Mariela y Emanuel en Gran Hermano

Después del fogoso beso entre Mariela y Emanuel dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el Turco García decidió referirse a la situación y rompió el silencio en SQP (América TV).

"¿Puede ser que te esté afectando lo que hayan dicho algunos periodistas sobre que estás separado?", le preguntó Rodrigo Bar. "No, está todo bien, está todo bien", respondió el exfutbolista, con cierta incomodidad ante la consulta.

El periodista insistió sobre la situación de la pareja: "¿Están bien ustedes?". A lo que García contestó con cautela: "Sí, después lo van a saber, mañana o pasado".

La conversación continuó enfocada en los rumores que surgieron luego de las imágenes de Mariela junto a Emanuel dentro de la casa. "¿Te afecta esto de que se habla, de que baile, de que esté pegada de Emanuel?", le consultó el cronista. "No, es un juego, es un juego. Estoy bárbaro", aseguró el Turco.

El cronista fue más allá y le recordó las versiones que habían instalado Edith Hermida y Marcela Tauro, quienes aseguraron que el exfutbolista las habría contactado para contarles que estaba separado. "No sé si escuchaste que Edith Hermida y Marcela Tauro dijeron que vos las habías llamado para decirle que estabas separado". García respondió con firmeza: "No, después se van a enterar, se van a enterar cuando salga Mariela. Es una falta de respeto hablar de una persona que está ahí adentro y no sabe lo que pasa afuera. 28 años casado, las cosas que me pasaron en mi vida no me hacen problema por esto. Aparte ya estaba hablado, quedate tranquilo que está todo bien".

El exjugador también marcó un límite y sostuvo que será Mariela quien deberá hablar cuando finalice su participación en el reality: "Ella es la que tiene que hablar, es una falta de respeto, yo no puedo hablar de eso. La verdad no puedo, no me gusta".

Cuando le preguntaron si desmentía las versiones que circulaban en algunos medios, fue tajante: "Yo no desmiento nada, que lo diga a ella, no, yo no. Igual las cosas se saben después, más ustedes y Yanina".

"Yo no me arrepiento nada en la vida, porque de lo malo se aprende y de lo bueno también, no me arrepiento de nada", cerró con una reflexión personal sobre su historia de vida.