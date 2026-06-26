Solange Abraham explotó en Gran Hermano y lanzó un feroz reclamo contra las "plantas"

Y remarcó su postura sobre el nivel de juego dentro de la casa: "Hay muy pocos que están dando todo".

Tras sus declaraciones, el clima dentro de la casa se volvió más tenso. Acto seguido, Solange se levantó y comenzó a cantar junto a Cinzia, Pincoya, Mariela, entre otros: "Todos a placa, así se van las plantas", mientras la escena dejaba a varios participantes en una posición incómoda. Entre ellos, Nigro, Andrea del Boca y Yipio.

Qué dijo Laura Ubfal contra Solange tras la eliminación de Titi en Gran Hermano

La última gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó fuertes repercusiones y opiniones divididas. El lunes, Titi se despidió del reality tras enfrentarse en un mano a mano con Solange Abraham, en una definición que mantuvo en suspenso al público hasta el cierre de la votación.

El resultado no pasó inadvertido y generó malestar en algunos sectores. Una de las voces más críticas fue la de Laura Ubfal, quien expresó su descontento por la salida de Titi y apuntó directamente contra Solange.

Durante su participación en Bondi Live, la periodista fue contundente al compartir su opinión sobre lo ocurrido dentro de la casa. “Vamos a ir a lo que pasó ayer, que no me emociona nada. Me da mucha bronca que se haya ido Titi y se haya quedado Sol porque está, obviamente, más encumbrada que nunca, más agrandada que nunca, más insoportable que nunca, como era de prever”, lanzó.

Ubfal no se limitó a esa crítica y también mencionó algunos conflictos recientes dentro del juego. “Y hoy se la agarró con Andrea del Boca, le dijo fracasada toda la mañana... Andrea por suerte se lo está tomando con humor. Hay unas peleas en la casa espantosas”, comentó, dejando entrever el clima tenso que se vive entre los participantes.

Además, la periodista compartió detalles sobre cómo se desarrolló la votación que definió la salida de Titi, asegurando que la diferencia fue mínima. “Yo estuve averiguando cómo vino la votación, me decían que en el día a día iba siempre muy parejo entre Sol y Titi y que hubo un momento donde se iba Sol, un momento donde se iba Titi, pero habrán visto que la diferencia fue mínima”, explicó.

Según relató, detrás del resultado hubo una fuerte movilización de fandoms tanto locales como internacionales. “Hay muchos fandoms de un lado y del otro, en una guerra muy fuerte, campanita y toda esa gente tiene mucho apoyo también del exterior, son votos que también importan de Paraguay, de Chile y se va sumando porque Pinchoya también está con ellos, aunque la gente de Pinchoya no va a gustar un peso en Sol”, agregó. “Sea de donde sea, de donde vino la plata, hubo más de seis millones y medio de votos, o sea, la plata estuvo, los votos estuvieron, eso es indiscutible”, remarcó.

Finalmente, Ubfal reconoció que el resultado ya está definido, aunque volvió a dejar clara su postura sobre el presente de Solange dentro del reality. “Así es la cosa, hay que bancarla y ahora obviamente hay que ver cómo se la baja del pony”, concluyó.