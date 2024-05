La novia de Martín de Gran Hermano reapareció en vivo e impactó con su imagen: "Es otra"

Por esa razón, decidió bajar su perfil y alejarse temporalmente de las redes, pero este miércoles fue invitada al programa de streaming Se Picó (Republica Z) y causó un gran revuelo porque los fanáticos del reality aseguraron que estaba irreconocible.

Embed

Todo se dio cuando se viralizó un fragmento de la entrevista donde ella contó que se hizo una cirugía estética en la nariz. "Yo siento que estoy igual, solo estoy hinchada. Yo creo que la va a sorprender es decir 'che no me esperaste'. Pero siempre supo que me quería operar", contó.

De todas formas, los internautas quedaron impactados por el cambio. "Chicos, Marisol se cambió la cara", "Sale el chino y no la conoce", "Me dio mucha impresión", "Es otra", "La carita quien te la hizo? Jajaj" ,"Es otra persona!!", fueron alunas reacciones.

Martín Ku y su novia.jpg

Feroz pelea entre Martín y su amigo Facundo: insultos, trompadas y escándalo en Gran Hermano

En las últimas horas se viralizó un momento de tensión que se vivió en la casa de Gran Hermano. Martín Ku le tiró con un vaso de agua a su mejor amigo, Facundo Chen, y terminaron a las trompadas. Todo ocurrió mientras estaban en la mesa participando de una propuesta del Big.

"Esto posta lo quiero leer yo", se escucha que le dice El Chino a Facundo, quien le responde: "Dejame a mí, boludo". Sacado, Martín agarra un vaso con agua y se lo tira en la cara a su amigo. "¿Qué te pasa, pelot...?", le contesta Facundo y lo empuja.

Embed

Enseguida, se levantan de la mesa y empiezan a forcejear en el piso. La mascota del reality, Arturo, se preocupó y se acercó preocupado para ver qué pasaba. En ese instante, se detienen y se empiezan a reír.

Aunque se hizo viral ese momento de gritos y trompadas entre los dos amigos, lo cierto es que todo fue parte de una consigna de Gran Hermano. Los chicos tenían que simular un programa de radio y que todo acababa con una fuerte discusión.