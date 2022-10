La nutricionista que se desmayó en el programa de Antonio Laje habló sobre su salud: "Tuve un..."

Y luego Pía explicó: "Esto fue como un apagón. Sintió que se le apagó la luz de repente pero volvió rápido, así como se cayó se volvió a levantar. Y me dijo: 'Gracias por el respeto que manejan el tema. Se dice que soy vegana y nada que ver, me alimento correctamente y soy delgada genéticamente. Hago deporte y medito, fue solo un bajón de presión'. Me dijo que está haciendo reposo porque le dio un poco de vértigo y se contracturó mucho con el tema de la caída".

La nutricionistaestaba realizando su columna habitual en el programa de Antonio Laje y, de repente, se desmayó, por lo que debieron interrumpir la transmisión e ir a un corte comercial.

La aclaración oficial de BDA sobre el estado de salud de Teresa Cóccaro

Desde el programa BDA confirmaron que la nutricionista Teresa Cóccaro ya se recuperó y se encuentra bien de salud: "Queríamos avisarles que nuestra querida nutri, Teresa Coccaro, se encuentra bien. Le bajó la presión y nos fuimos unos minutos antes", se indicó desde la cuenta de Twitter oficial de BDA.

Y se llevó tranquilidad sobre su cuadro de salud mostrando una imagen actual de la nutricionista parada y con su teléfono celular en mano: "Ya recuperada. Solo una baja de presión. Gracias por preocuparse".

En tanto, este medio confirmó que fue trasladada por precaución al sanatorio privado Anchorena de Recoleta para realizarse un control más profundo por precaución.