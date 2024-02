La oscura teoría que explicaría por qué Furia desobedeció a Gran Hermano y quedó nominada

Embed

Ante su actitud, Furia fue castigada: quedó nominada, excluida de participar de la prueba semanal y de la posibilidad de ser salvada por el líder. Aunque suena un tanto arriesgados, todo habría sido parte de un plan.

Juliana quería quedar en placa y, como no puede autonominarse, la única manera de lograr eso era incumpliendo con alguna de las normas del reality y recibir una sanción.

Su objetivo sería enfrentar a Lisandro en el voto teléfono. Cree que es un participante fuerte, que superó varias placas y, si no sale ahora del juego, cada vez será más difícil.

Las lágrimas de Agostina por la actitud de Catalina que la desilusionó tremendamente en Gran Hermano

El domingo, Catalina Gorostidi, Isabel de Negri y Joel Ojeda reingresaron a la casa de Gran Hermano, Telefe, en la instancia de repechaje y en las las primeras horas ya se vieron las primeras reacciones de los participantes.

Agostina Spinelli se angustió mucho tras el gesto de Catalina en su reingreso a la casa que la desconcertó y compartió sus sensaciones con el resto de los chicos en la habitación de los varones.

"Trajo cigarrillos. Me dio uno a mí y le dio la caja a Furia. Viste cuando decís... Nada, cosas re obvias para que yo me de cuenta. Y yo me di cuenta, obvio. Le dije gracias y nada más", dijo Agostina completamente angustiada en la madrugada.

A lo que el Chino Martín Ku observó sobre esto: "Al menos te mereces una explicación". Y Agostina sentenció con dolor por esa actitud de su ¿ex? amiga.

"No, si no me la quiere dar no. Ya está, boludo. ¿Explicación de qué? Es su juego y yo la respeto. O sea, listo. ¿Qué? ¿Voy a rogar amor? ¿Voy a rogar amistad? Yo sé lo que fui, boludo. Sé lo que fui. Si ella eligió eso, tema de ella. Sí me duele, boludo, obvio", analizó con mucha angustia.

"La gente dirá si avala esa actitud de ella frente a vos", opinó Bautista Mascia. Y ella comentó: "Ya la avaló, la hizo entrar".