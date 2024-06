La palabra de José María Listorti ante los dichos en su contra de Daniel Gómez Rinaldi por los Martín Fierro

En medio de toda la tensión, Primicias Ya se comunicó con el conductor de Re Tarde (Pop), quien se mostró sin intenciones de adentrarse en un conflicto y aseguró que todo se trató de un poco de humor.

“Me parece que estamos hablando todo literal. Hicimos un chiste en la radio, nuestro programa tiene un humor muy irónico y políticamente correcto. Yo estaba justamente en Londres, me dicen que salieron las nominaciones, y no estábamos en nada, entonces yo jodí", admitió Listorti.

Y continuó: “Fue jodiendo porque a mí históricamente nunca me nominaron para nada. Jodo con eso, no me preocupa y no estoy enojado. Si mañana me invitan a los Martín Fierro voy, me divierte ir, me encanta, pero lo dije en chiste, no tengo ningún problema”.

Sin embargo, dejó un palito para los miembros de APTRA y deslizó: “Creo que también es verdad que no escuchan, yo no creo que ni Gómez Rinaldi, ni Laura Ubfal, ni los que se te ocurran, puedan escuchar todos los programas de radio para saber cuál es el mejor. No te da el tiempo físico, nada más que eso".

"Todo es humor, hace treinta años que laburo y no me preocupa, obviamente los oyentes jodían también pero era para ponerle contenido al programa. ¿Qué me encantaría ganarlo? Obvio, pero no me enoja. No busquen algo atrás como que estoy bajando línea o enojado porque no lo es", finalizó.

Listorti

Daniel Gómez Rinaldi apuntó contra José María Listorti por su dura crítica al Martín Fierro: "Soltá y bancátela"

José María Listorti primero manifestó su malestar tras conocerse las ternas de los premios Martín Fierro de Radio 2024 y otra vez no competir por la estatuilla, evento que será transmitido por América Tv el domingo 16 de junio desde La Rural de Palermo.

"Lo de APTRA no me sorprende. Nunca ninguno de los humoristas que hacíamos VideoMatch estuvo ternado, 10 años seguido ganó el programa como mejor programa humorístico. No te digo ganarlo, pero nominado alguien, no yo, alguien te tiene que gustar", precisó el actor y conductor de Re Tarde, Pop Radio.

Y agregó en una nota con Intrusos, América Tv: "Esto no tiene nada que ver con Ventura (Luis). Me invitas siempre para la foto pero para premiar nunca me tenés en cuenta".

"Antes tener un Martín Fierro era un logro, ahora ya lo tenés por la moda, digital... Ya es mucho. Oscar es cine, listo, para mí Martín Fierro en lo personal tiene que ser radio y televisión", cerró su fuerte crítica José María Listorti.

Al escucharlo, Daniel Gómez Rinaldi, periodista y miembro de APTRA, le contestó muy picante a José María: "Primero que se lave la boca Listorti, ¿desde cuando ahora tiene la palabra de la verdad?", comenzó.

"Soltá Listorti, no te nominaron como humorista bancátela y ahora no estás nominado. ¿Sabés hace cuánto hay gente que trabaja y no está nominado?", continuó.

Y finalizó contundente: "No soy yo solo, hay 100 socios que votamos. Mi amor, vos perdiste prestigio, no te tuvieron en cuenta, y bueno, por algo será. Que espere el año que viene".