La palabra de Mirtha Legrand tras el feroz cruce con Roberto García Moritán: "No le creí"

"No, algunas cosas sí, otras no. Pero bueno... está muy dolido él también", le respondió la legendaria conductora. "¿Es verdad que la trató a usted de operadora?", le consultó el notero.

"Sí", afirmó y agregó: "Son riesgos que se corren cuando hacés televisión". Además, Mirtha aseguró que volvería a invitar a su programa al exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

Embed

Feroz cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán: "¿Estás arrepentido de haber venido?"

El último sábado, Mirtha Legrand recibió en su mesa a Roberto García Moritán. La diva acorraló al ex funcionario de la Ciudad con preguntas sobre el fin de su relación con Pampita.

El empresario denunció que fue víctima de una “campaña política” en su contra y no ocultó su incomodidad por las preguntas de la conductora.

“No te interesa la verdad. Lo que vos querés es que mañana hable la prensa y que diga ‘que bien Mirtha, cómo lo castigó al malo de Roberto’”, le recriminó Moritán a Mirtha.

“Te hacés el bueno. ¿No hiciste nada? ¡Provocaste un escándalo espantoso!”, contestó la diva de El Trece.

“Creo que estás siendo muy injusta. ¡Y me estás tratando mal!”, expresó el ex funcionario. “¿Estás arrepentido de haber venido?”, reaccionó Chiquita. “Creo que me estás tratando mal. Y hay un tono que no me agrada”, señaló Moritán.

“Yo tengo que preguntarte, Roberto. Y la buenita no me voy a hacer con vos”, expuso Mirtha. “Definitivamente, pero creo que hay un tono muy hostil y espero que lo bajemos un poco”, respondió Moritán.

“Yo vine a acá por vos, que invitaste directamente”, destacó el empresario.

Finalmente, la conductora le dio un respiro al invitado. “Todo el mundo te quiere tener, si no te pregunto lo que te tengo que preguntar, soy una estúpida. Ahora comé tranquilo…te dejo descansar”, cerró.