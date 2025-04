La particular actitud de Damián Betular al ser consultado por la denuncia de Viviana Canosa

“¿Cómo tomaste la denuncia?¿Te afectó esto?”, preguntó el cronista Alejandro Guatti. Sin embargo, en una actitud terminante, el pastelero sentenció: "No tengo nada para decir, perdón".

“Te agradezco mucho por venir pero no tengo nada para decir, gracias", insistió y continuó repitiendo la misma frase ante cada pregunta del periodista.

Cabe destacar, que en las últimas horas la periodista ratificó la denuncia junto a su abogado Juan Manuel Dragani donde habría presentado pruebas, y nuevos nombres a la causa.

Viviana Canosa dio detalles de su nueva declaración: "Sumé nombres"

Este lunes la periodista Viviana Canosa se presentó en Comodoro Py y ratificó la denuncia por presunta trata de personas en medio de los fuertes cuestionamientos que recibió por sus actitudes en televisión.

“Ratificamos, ampliamos y ofrecimos pruebas durante tres horas ante el juzgado del doctor Ariel Lijo. En esa audiencia también estuvo presente la fiscal especialista en trata, María Alejandra Mangano”, explicó el abogado Juan Manuel Dragani en Viviana en Vivo (El Trece).

En tanto, la conductora dio detalles de lo que ocurrió en el juzgado y aseguró: “Cuando hoy amplíe, yo sumé nombres. Dije,' el otro día dije esto pero hoy les traigo esto, más esto, más esto'. Y las madres de trata suman un par de testigos más que tienen que ver, tal vez no con nombres que yo planteo, pero sí con otros. No están jugando".

“Yo lo que no quiero es impunidad. ¿Qué más quieren que hagan? De ahí a que ustedes me falten el respeto con que no hay pruebas…yo sé que les conviene ensuciarme y a que al poder no le gusta que hablemos de estos temas", sentenció Canosa.

Por el momento, resta que el juez ordene la determinación de los domicilios particulares de los mencionados en la causa y se pida finalmente secreto de sumario.