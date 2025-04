La Pastora Irma hundió a Yuyito González y reveló las exigencias y abultado cachet que pedía por los eventos religiosos

"Me llovieron mensajes de la gente, se muchas cosas internas", dijo sobre la repercusión que tuvo la charla del pastor Giménez con González.

Luego, la Pastora Irma lanzó fuerte sobre Yuyito: "Cobraba para ir a los eventos religiosos y me llamaban a mí y me decían cuánto, era una barrabasada en esos años, una locura, yo me descomponía".

"Y aparte pedía condiciones como salir por atrás porque no quería tocar a ninguna persona y que la gente no la avallase", recordó picante sobre el contacto con los fieles que aparentemente evitaba Yuyito.

"Los pastores tenemos que tener olor a gente y pobre", dejó en claro. Y agregó: "Quería salir por atrás y que no le pongan a nadie. Ahí no era la novia del presidente".

"Yo no cobro para ir, si vos viajas aunque sea que te sustentan para el viaje", manifestó sobre sus charlas en eventos religiosos. Y cerró polémica: "A esa clase de personalidades hay que entregarle a Dios la causa sino me lleno de bronca yo. Que sea verdadera".

pastora irma intrusos.jpg

Viviana Canosa le respondió picante a Yuyito González: "Altanera y muy creída"

Viviana Canosa se refirió al regreso a la televisión de Yuyito González y contestó a la posibilidad que dejó picando la novia de Javier Milei de iniciarle acciones legales por sus dichos desde su programa.

"Bueno, esperamos a ver cuáles son las razones que tiene para iniciarme una demanda o algo así. Lo veo difícil porque nosotros criticamos y opinamos de la realidad como puede opinar ella de mí", comentó la conductora en charla con el ciclo Intrusos, América TV.

Y remarcó sobre el regreso de Yuyito al aire: "Pero la vi muy nerviosa. Mostró un mensaje en el primer programa del presidente de hace un mes y medio, nosotros pedimos que grabe un saludo para demostrar que está todo bien".

"No tenemos nada personal. Solo dije que como primera dama abría muy grande la boca para comerse una cookie, Juliana Awada no lo hubiera hecho. Solo eso y eso la irritó", remarcó Viviana Canosa.

Luego agregó: "El club de los mandriles queremos una prueba de vida de que están juntos, no dudamos, pero queremos verlo. ¿De que se trata el programa de Yuyito? De Milei. La veo altanera y muy creída".

Sobre el noviazgo de Yuyito González con el presidente, Canosa lanzó picante: "Dicen que tiene re buena relación con Fátima (Florez, ex de Milei) y eso no le gusta. Hoy poníamos una comparación de besos y los besos de Fátima se nota, eran fogosos. Estos son unos besitos raros".

"A mí con Fátima me gustaba más. No sé si pueden volver pero capaz un llamadito de Fátima a las dos de la mañana te pone las pilas, ¿no?", concluyó.