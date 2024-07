La pelea brutal de Bautista y Emma de Gran Hermano: reclamos, insultos y chicanas al aire

Enojado, Emma siguió: "Mentiroso. Camaleónico. No puedo creer la caradurez de decir 'yo fui transparante'. Alto jugador. Por eso ganó Gran Hermano, pero transparente las pelo...".

Bauti no podía creer la reacción de su ex compañero. "Me tiró un vaso de agua en la cara... y lo cortaron, no lo mostraron", sumó el estilista. "Escuchame una cosa, siempre que te voté no te dije: 'no te voté', y segundo, Emma Vich", retrucó el ganador de GH.

"Yo no sabía que se llamaban tan mal", exclamó Trezeguet, que no podía creer el mal clima entre los hermanitos.

Emma se indignó y se fue del estudio. "Abandonó el móvil", comentó el conductor, aunque finalmente el estilista regresó y reveló la verdad: "Un poco de show, chicos. Siempre quise abandonar el móvil. Esto en la casa era de verdad".

Embed

Emma Vich reveló que se sintió amenazado por un compañero en Gran Hermano: "Me quise ir por él"

Este viernes el finalista de Gran Hermano, Emma Vich, estuvo como invitado al streaming All Access (DGO) y sorprendió a todos al contar que durante sus días en la casa, llegó a tener miedo de que uno de sus compañeros lo golpeara.

En la charla el participante contó algunas intimidades de lo que sintió dentro reality y la conductora Sol Rivas indagó en si tuvo miedo de ser golpeado el día de la fuerte pelea entre Agostina y Furia.

Fue ahí cuando el estilista respondió que no a ese momento, pero que si tuvo miedo de ser atacado por Mauro Dalessio.

"Mauro nunca te iba a pegar a vos", opinó Bautista que también estaba como invitado. Sim embargo, Emma se soltó y aseguró: "Vos decís que no...yo me quise ir de la casa por él".

“Yo salí de la casa y le dije a Bauti, lo único que me falta es que me pegue un sopapo", recordó el joven de Córdoba y admitió que se sintió amenazado.