Ángel de Brito ventiló el dato más inesperado de La Peña de Morfi: "Ni Lizy ni Leuco"

“Por ahora no hay certezas sobre la continuidad del programa dominical. Ni Lizy Tagliani ni Diego Leuco saben si regresarán. En el caso de Lizy, todas las negociaciones son manejadas por su manager Gustavo Yankelevich”, aseguró el conductor.

Y añadió: “Diego Leuco, en tanto, tiene una reunión a mediados de febrero para definir su futuro en el canal: si vuelve con La Peña o si encara otro tipo de proyecto. A él le gustaría conducir un programa de preguntas y respuestas”.

En este sentido, habrá que esperar unos días más para saber si prosperan las charlas con ambos para continuar al frente de La Peña de Morfi o se disolverá la dupla y siguen sus caminos laborales con proyectos distintos al aire.

Ángel de Brito reveló qué pasará con Nancy Pazos en Telefe

Ángel de Brito salió a aclarar el panorama sobre el presente televisivo de Nancy Pazos en Telefe, desmintiendo más de una especulación que circuló en el último tiempo.

A la periodista política no se la ve en el magazine A la Barbarossa desde diciembre pasado y su compañeros del programa afirman no saber nada al respecto, lo que generó un sinfín de especulaciones.

Desde su cuenta personal de X , el conductor de LAM (América Tv) descartó que Nancy vaya a dejar Telefe para mudarse a la panalla de El Trece, informando que “la gerencia de Constitución desmintió esa versión”.

"También circuló el rumor de que habría pedido el triple de sueldo para volver al programa. Eso es falso: Pazos es empleada del canal desde 2018 ysu contrato siempre se renegocia entre octubre y diciembre. Este año fue la excepción por el cambio de autoridades", explicó firme Ángel de Brito en su posteo en el que repasó novedades varias del mundo de la pantalla chica.

Además, el conductor adelantó que Pazos tampoco volverá al programa el próximo lunes 9 de febrero, el día que Georgina Barbarossa regrese de sus vacaciones.

Su ausencia en el panel podría estar vinculada a que desde hace tiempo ella dejó en claro que tiene acordado con las autoridades del canal no participar cuando Robertito Funes Ugarte está al frente del ciclo ante la ausencia de la conductora titular.

Por último, Ángel de Brito aclaró que "Nancy Pazos viajará de vacaciones a Nueva York hasta marzo, por lo que no habrá novedades hasta su regreso".