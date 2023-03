La picante opinión de Ariel sobre el reingreso de Alfa a Gran Hermano 2022: "Se apresuraron"

Ariel Ansaldo - Quiero entrar a la casa de Gh - captura A la Barbarossa.jpg

Claro que luego, ya más serio, opinó: "No me jode, es juego y ahora lo entiendo. Pero ¿a quién no le hubiera gustado entrar? Se apresuraron". Pero no dejó de pasarle factura a su compañero de juego al revelar que Alfa hará pronto una fiesta con ex hermanitos y a él no lo invitó.

"Alfa no me invitó a la fiesta que hace el viernes. No tengo el honor. Pero yo iría… Somos compañeros de piso, de programas, pero nada más", deslizó relajado.

Maxi destrozó a la producción de Gran Hermano 2022 por el reingreso de Alfa: "Va a ser un infierno"

Cuando Santiago del Moro anunció en el debate de Gran Hermano 2022 del lunes pasado que Walter Alfa Santiago reingresaría a la casa, la noticia generó repercusión no sólo entre los televidentes sino sobre todo entre los ex participantes del reality de Telefe.

Así, el ex hermanito Maxi Guidici, estalló en TikTok luego de conocer la decisión de la producción. "Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción y va a programas donde a mí me prohibieron estar y me dejaron solamente salir por zoom", comenzó diciendo el cordobés.

"Consulté cual era la consecuencia de eso, porque yo cumplo las reglas y él no, y no solo que no tiene malas consecuencia sino que lo premian. Va a entrar al programa, va a darle el gusto, porque es algo que él quería y a ellos les rinde, por rating, por plata. Van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación, arrogancia. Terrible. Un asco. Espero que sea una estadía pasajera, más que nada por mis compañeros", enfatizó.

Al finalizar, Maxi anticipó que la visita de Alfa provocaría malestar en la casa. "Van a ver entrar a ese tipo por esa puerta y va a ser un infierno. Pobre. Espero que, por lo menos, sea entretenido", concluyó. Y no se equivocó.