La picante reacción de Cinthia Fernández luego de que Matías Defederico le haga un regalo a sus hijas

Todavía no se ponen de acuerdo con la cuota destinada a la mantención de las tres nenas. Fernández contó que el ex le pasa 55 mil pesos por sus hijas y ella aclaró que no le alcanza. Del otro lado de la campana, Defederico se excusó con que no tiene el mismo ingreso de antes.

Ante esta situación, la panelista tomó algunas medidas como embargarle una cuenta bancaria y la suspensión del registro de conducir.

Cinthia Fernández explotó luego de ver el video de Dalai Lama besando a un niño: "Es un degenerado"

Luego de que se vuelva viral un polémico video de Dalai Lama besando a un niño en la boca durante una ceremonia religiosa, Cinthia Fernández,fiel a su estilo, explotó de bronca, dijo de todo, y trató al líder budista de degenerado.

“Esto es un abusador, es un violín… Es un degenerado”, dijo la panelista de Nosotros a la mañana (El Trece) al ver las imágenes, sin filtro.

“Todos estos líderes son unos chantas. Después, en la privacidad, terminan violando”, disparó Cinthia y sumó, "hay un montón de religiones que utilizan la manipulación, la vulnerabilidad de las personas. Yo no me quiero imaginar, si esto lo hizo en público, qué hace en las ceremonias, en los viajes, en todas las conferencias pedorras que deben dar. Esto es un abusador, es un violín”.

“Antes de que él saque la lengua y le diga ‘chupá mi lengua’, la gente le festeja. Es una situación espantosa”, agregó Mariel Di Lenarda, igualmente impactada por la situación.

“Desde mi visión occidental estamos viendo a un niño incómodo ante una situación que uno ve de abuso, que genera hasta rechazo y asco... No es la primera vez que el Dalai Lama derrapa”, cerró la periodista.