¿Romance bomba? Luciana Salazar y Ramiro Marra: encuentro, risas y complicidad al extremo

"Las risotadas se escucharon en todo el salón. Los contactos se los han pasado, hablaron mucho, no se despegaban. A ella no la quise ni llamar porque no quería que me desmienta, esto no lo puede desmentir igual porque lo vio un montón de gente", indicó la panelista.

Y agregó al respecto del acercamiento virtual que tuvieron tras ese ameno diálogo: "Anoche me fijé y no se seguían en redes. Y oh casualidad lo volví a chequear esta mañana y sí, se empezaron a seguir en las redes".

Ahí Rodrigo Lussich lanzó: "No se fueron juntos, se pasaron contactos en el restaurante Osaka y se empezaron a seguir en redes son Luciana Salazar y Ramiro Marra".

Ramiro Marra, quien se fue del espacio de La Libertad Avanza hace un tiempo, salía hasta hace pocos meses con Camila Giorgi, una famosa ex jugadora de tenis italiana. Esa relación terminó y hoy se encuentra soltero.

Por su parte, Luciana Salazar hace un largo tiempo que no se le conoce una pareja estable y mantiene su vida sentimental al resguardo. ¿Nace una nueva historia de amor entre Luli y Ramiro?

Luciana Salazar contó cómo vive su hija Matilda el conflicto con Martín Redrado

Luciana Salazar reveló en una nota con Puro Show (El Trece) la forma en que su hija Matilda atraviesa el eterno conflicto judicial que la rubia mantiene con su ex pareja Martín Redrado.

“Estoy cansada, saturada. Así no se puede seguir, esto debe terminar”, aseguró con total sinceridad la modelo. Y agregó sobre lo largo que se hizo este tema: “En febrero se cumplen 4 años de esta desgracia que nos tocó vivir a mi hija y a mí por culpa de este hombre incumplidor”, disparó molesta.

En ese contexto, Luli explicó cómo su pequeña hija sufre también al ver a la mamá preocupada por la situación: “Matilda sufre cómo estoy yo, cuando me ve triste me abraza. Ya ni me pregunta porque ya sabe por qué es mi tristeza”, admitió.

Despejó cualquier tipo de dudas el deseo que tenían en conjunto: “En algún momento, para que se entienda cómo fue todo esto, sí hubo intención de los dos para ser padres. Si no, nadie va a tantas clínicas de fertilización asistida, no se somete a exámenes”.

“Después fuimos a Estados Unidos, le contamos al médico. De la boca de él salió decirle al médico lo de la subrogación. Siempre estuvo el deseo”, detalló Salazar sobre esos años junto a Redrado.

“No voy a entrar en detalles sobre por qué no pudimos ser padres naturalmente porque tiene que ver con su salud. Siempre estuvo la intención de formar una familia", puntualizó Luciana.

Y cerró firme sobre su pedido vía judicial: "Si Martín no se hubiese ocupado de todo eso, de la subrogación y de firmar, Matilda no estaría en el mundo”.