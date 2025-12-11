Qué dijo Luciana Salazar sobre su llamativo encuentro con Ramiro Marra que generó una ola de rumores

"Nos vimos ayer por primera vez en un restó. Y cuando él muy amablemente me vino a saludar, nos terminamos dando cuenta que nos unían nuestras infancias", leyó sorprendida la panelista la explicación que Luli le hizo llegar vía WhatsApp para dar cuenta del vínculo con Marra.

"Muy amoroso, me contó anécdotas de mi vida que ni yo me acordaba", continuó detallando Salazar mientras Varela reiteraba que "se conocieron en la infancia, en los colegios y que él se acordaba de ella". "Lo que me hizo reír", confesó la escultural rubia presumiblemente entusiasmada.

Y mientras Rodrigo Lussich deslizó picantemente jocoso que actualmente "Marra tiene la misma altura que cuando tenía tenía cinco o diez años [porque] ha quedado igual", Paula Varela continuó leyendo el extenso mensaje de Salazar quien agregó: "Él iba a un colegio de varones, yo de mujeres. Y los colegios se unían".

Así, tras inferir que por aquel entonces "él ya le había echado el ojo", Varela siguió reproduciendo la aclaración de Luli que aseguró que como Marra la empezó a seguir en Instagram, ella le "devolvió el seguimiento". "Me hizo la noche", fue una de las últimas y sugestivas frases de la rubia, mientras Karina Iavícoli contó que él estaría enojado por las imágenes que se vieron de él en el programa ya que hizo una dieta y actualmente "está flaquísimo".

"Los dos somos del barrio. Sabés qué yo le conté a él que justo una persona de la política me dijo que me lo quería presentar a Ramiro... Nos matamos de risa", continuó leyendo las palabras de Luciana Salazar y reveló que ante su consulta de si se fueron juntos, la mamá de Matilda fue clara. "No nos fuimos juntos. Es la primera vez que lo veía. Pero si me invita a una cita, le respondo en privado", concluyó sensual dejando la puerta abierta al inicio de un apasionado romance.

Ahora falta saber si Ramiro Marra se aminará e invitará oficialmente a salir a Luli Salazar, quien ya dio a entender que estaría encantada.

Ramiro Marra y Luciana Salazar - captura Intrusos

Cómo fue el sorpresivo encuentro de Luciana Salazar con Ramiro Marra que desató rumores de romance

Una vez más, el universo político y el mundo del espectáculo parecen cruzar sus caminos, o al menos así quedó planteado tras un encuentro reciente que encendió el radar de todos. En Intrusos (América TV) revelaron un inesperado acercamiento entre una figura muy conocida de la política y una protagonista estelar de la farándula, una coincidencia que terminó derivando en risas, complicidad y, según contaron al aire, hasta un seguimiento mutuo en redes sociales: Luciana Salazar y Ramiro Marra.

La encargada de soltar la bomba fue Paula Varela, quien presentó los detalles en clave enigmática antes de despejar el misterio. Contó que los protagonistas “no se seguían en redes” pero que, después de compartir una charla distendida en un restaurante, algo cambió. Ella había llegado al local gastronómico acompañada por una amiga, donde además se llevaba a cabo un evento con varios famosos. En ese contexto, él se acercó a su mesa y allí se habría dado el primer intercambio cara a cara, con buena predisposición de ambos lados.

Según narró la panelista, el clima fue tan relajado que llamó la atención de todo el salón: “Las risotadas se escucharon en todo el salón. Los contactos se los han pasado, hablaron mucho, no se despegaban. A ella no la quise ni llamar porque no quería que me desmienta, esto no lo puede desmentir igual porque lo vio un montón de gente”, aseguró, dejando en claro que varios testigos presenciales respaldan lo sucedido.

Varela también reveló el dato que terminó de alimentar las suspicacias: “Anoche me fijé y no se seguían en redes. Y oh casualidad lo volví a chequear esta mañana y sí, se empezaron a seguir en las redes”, remarcó, subrayando el timing del gesto virtual.

Fue entonces cuando Rodrigo Lussich puso nombre y apellido al enigma y confirmó lo que ya se intuía: “No se fueron juntos, se pasaron contactos en el restaurante Osaka y se empezaron a seguir en redes son Luciana Salazar y Ramiro Marra”, anunció.

El economista y referente político, que se alejó de La Libertad Avanza hace un tiempo, venía de una relación con la extenista italiana Camila Giorgi, vínculo que terminó hace algunos meses y que hoy lo encuentra nuevamente soltero.

En paralelo, Luciana Salazar mantiene desde hace tiempo su vida amorosa en estricta reserva, sin una pareja estable conocida públicamente. Con este reciente episodio, la pregunta inevitable quedó flotando: ¿estamos frente al nacimiento de una nueva historia entre Luli y Ramiro?