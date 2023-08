La polémica reflexión de Jimena Barón en medio de la crisis de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

“Pienso que es muy bello de pensar y que en la vida, simplemente, es un camino que incluso la vida misma decide. Y que la vida, muchísimas veces, hace lo que se le canta el culo. Es más cruel de pensar pero creo que es mucho mejor", agregó.

Lo cierto es que en los últimos días se dieron confusos episodios en relación a la pareja mencionada anteriormente. Gianinna por un lado publicó misteriosas frases de enojo en sus redes sociales, y al ex futbolista se lo vio en un boliche bailando muy cerca de otra mujer.

Es por eso, que a los fans de la Cobra les llamó a la atención la reflexión de la cantante justo en este preciso momento y lo relacionaron con una posible indirecta para su ex amiga.

“Con este conocimiento, el poder de entender que todo lo que pase, incluso las constantes y múltiples cacas que trae la vida, nosotros tenemos el poder de convertir eso en una herramienta. De hacer que eso sirva para algo y nos saca de ese lugar de victimización y de sufrimiento. De decir ‘¿por qué si yo hice esto?’. Eso no existe”, continúa Jimena en su teoría.

“Siempre pasarán cosas y vos tenés la posibilidad de hacer que no sean al pedo, de que sea aprendizaje y que eso que pasó te haga una mejor persona. Esto es poder y tener el control de las riendas de tu vida. No controlar lo que pasa y si es justo o no. Lo que pasó, pasó y la vida es así. Con eso hacé algo productivo, hacé que no sea al pedo”, finalizó.

El enigmático y tremendo mensaje de Gianinna Maradona: "Sos..."

En las últimas horas se conoció un video de Daniel Osvaldo disfrutando de la noche porteña y donde se lo ve hablando muy cerca con una mujer en un boliche, en medio de rumores de crisis con Gianinna Maradona.

Lo cierto es que desde las redes sociales, Gianinna Maradona compartió un fuerte y enigmático mensaje sin revelar a quién estaba dirigiéndose.

“Decí lo que quieras, igual sos lo que hacés”, comenzó su contundente mensaje con un fondo color negro la hermana de Dalma. Y sumó: “Viviendo en un mundo de gente que supone, especula y opina sin saber...”.

Daniel Osvaldo y Gianinna MAradona.jpg

Y para el final, la madre de Benjamín acotó: “(Conoce a mi hijo que lo crío sin vueltas, después juzgame y lo charlamos.... o no)”.

Cabe recordar que Gianinna y Osvaldo oficializaron su romance a mediados de 2021 luego de los rumores que los vinculaba hace tiempo.

La hija del astro había conocido y entablado un buen vínculo con Jimena Barón, quien fue novia del ex futbolista años antes y con quien tiene al pequeño Momo.

¿A quién le habló Gianinna en su misterioso mensaje en redes?