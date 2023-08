Jimena Barón enfrentó el rumor de embarazo ante una directa pregunta en redes

jimena baron 1.jpg

"Quiero muchas cosas nuevas y decidí empezar por el flequillo", anunciaba la madre de Momo en su feed de Instagram donde cuenta con casi seis millones de seguidores con una serie de fotos en primer plano.

Ahí una usuaria de la red quiso saber si estaba embarazada y le consultó de manera directa en el posteo: “Decime si estás embarazada Jimena, por favor...”.

A lo que Jimena Barón respondió categórica: “Para nada”. Por el momento habrá que esperar para el hermanito/a para el pequeño Morrison.

jimena baron embarazo.jpg

Jimena Barón reveló su secreto de belleza mejor guardado y sorprendió a todos

Luego de unos días de relax y vacaciones en el sur argentino con su hijo Momo y su pareja Matías Palleiro, desde donde compartió espectaculares fotos, Jimena Barón contó desde las redes sociales su secreto de belleza más guardado.

La actriz y cantante comentó cómo hace para lucir una piel espectacular sin maquillaje ni filtros a sus 36 años y que además es algo de bajo presupuesto económico, dato no menor para estos tiempos.

"A mí no me gusta maquillarme en el día, sí tener la piel linda y sana. Las pestañas postizas me dan un toque espectacular en literalmente dos minutos", comento Jimena en sus historias de Instagram con una foto de su rostro en primer plano.

Y luego agregó: "Tengo 36 años, pónganse protector solar TODOS los días. Yo lo mezclo con la crema hidratante. Mejor beauty tip anti age. Más dormir, más agua".

¿Qué te pareció su tip de belleza? A tomar nota.