La pregunta sin filtro de Pampita a Melody Luz sobre su supuesto embarazo en El hotel de los famosos

“La veo a Melody que duerme mucho, tiene náuseas, está muy romántica, muy sensible. ¿Estará embarazada? ¿Se vendrá un mini Emperador?”, indagó la conductora.

A lo que la novia de Alex Caniggia fue contundente con su respuesta: “No Pampi, basta. No, no, no. No es el momento. No por ahora. Ahora me siento mejor y tomé una pastilla para poder competir sin devolver”.

Por su parte, el Emperador admitió que le gustaría ser padre: “¡Sí, obvio! Los mini Anguilas”. "Tuve la presión un poco baja también. Recién tomé una pastilla para no devolver, así que tengo que jugar", cerró Melody sobre sus malestares físicos.

melody luz 2.jpg

Melody Luz debió ser asistida por un equipo médico

Tras los malestares físicos que presentó otra vez Melody Luz, que se rapó la nuca y recibió la reprobación de Alex Caniggia, llegó al hotel un equipo médico para revisarla, ya que se había descompuesto otra vez en un juego.

“Vamos a hacer análisis de laboratorio”, le avisaron a la bailarina para despejar cualquier tipo de duda ante sus reiterados síntomas.