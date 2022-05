Rumores de embarazo en El hotel de los famosos ¿Qué participante debió ser asistida al presentar nauseas y mareos?

alex y melody.jpg Alex Caniggia y Melody Luz en uno de sus fogosos encuentros en el jacuzzi de El hotel de los famosos (El Trece).

Si bien en las últimas horas el romance avanzó a pasos agigantados, donde el hermano de Charlotte Caniggia aseguró haber encontrado a su 'Emperadora', refiriéndose a la bailarina, lo cierto es que también surgieron rumores de posible embarazo.

Fue el ex fan de Wanda Nara, Mariano de la Canal, quien sembró la duda el jueves por la tarde al asegurar desde una storie "Hace 10 días llevaron a Alex y Melody a un centro de salud. Alex estaba lesionado por un juego muy exigente y Melody tenía nauseas y malestares". Pero también agregó picante "Se encendieron las alarmas porque podría estar embarazada. Está con Alex pero Majo dijo que también con Martín". ¿Será?

historia mariano de la canal - posible embarazo de Melody Luz.jpg Según Mariano de la Canal, Melody Luz podría estar embarazada dentro de El hotel de los famosos.

Tremenda declaración de amor de Alex Caniggia a Melody Luz en El hotel de los famosos: "Por fin encontré..."

En una nueva semana que tiene a Alex Caniggia y Melody Luz como habitantes de la suite en El hotel de lo famosos (El Trece), la parejita se muestra cada día más enamorada al punto tal que él hizo una profunda declaración de amor al asegurar que por fin encontró a la emperadora, haciendo clara alusión al mote con el que se autodenomina.

Lo cierto es que es ya en la habitación más confortable del hotel, la parejita mas caliente del programa tuvo una pequeña charla con el Chino Leunis, uno de los conductores del reality, donde expusieron sus sentimientos. Así, la bailarina contó cuál fue su primera impresión al conocer al hermano de Charlotte Caniggia: “No me imaginé que me podía pasar algo así y menos con Alex porque no lo conocía. Cuando lo conocí acá me pareció una persona pasada de sincera. Estoy enamorada”.

melody alex y chino leunis hotel de los famosos.jpg Alex Caniggia y Melody Luz esta semana ganaron nuevamente el derecho a dormir en la suite de El hotel de los famosos (El Trece).

En tanto, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia se mostró muy enganchado con Melody al asegurar “Carlita me enamora día a día. Estoy enamoradísimo. No tenía pensado enamorarme de nadie, pero sí sabía que iba a estar con alguien. Cuando me salga de acá, me voy de viaje. Me voy a Ezeiza y a Carlita la invito, pero al otro día, te lo juro. Lo que sea pero juntos. La amo con todo mi ser y mi corazón, profundamente. Sinceramente, la primera vez que la besé, sentí todo”.

Por último, en las declaraciones que los participantes hacen en la suerte de back, mientras Melody Luz confió “No planeé nada después de acá y estoy abierta a lo que pueda pasar. Yo no quiero que sea un amor de reality, sino que prospere”, Alex Caniggia fue terminante al asegurar "Por fin encontré a la emperadora".