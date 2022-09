La pregunta personal de Pía Shaw a Guillermo Pérez Roldán

Embed

En la nota con LAM, Pía recuerda que Guillermo y su hermana fueron novios. En la charla con el ex deportista, la angelita menciona una historia que narra Mariano Zabaleta, que también denunció los abusos de Raúl Pérez Roldán.

"Yo conté públicamente que fuiste pareja de mi hermana. En el documental, Mariano cuenta que vos salías con una chica, que tu papá decía que la quería tirar en el fondo del mar porque ella te sacaba del foco del deporte. Quiero preguntarte: ¿es mi hermana esa chica?", le dice la periodista.

Guillermo le explicó que ese dato lo tendría que confirmar Zabaleta. "Habría que preguntarle a Mariano. No sé en qué época ocurrió eso. Yo no puedo asegurar si esa chica era o no tu hermana. Lo único que sé es que, en esta historia macabra, estaban todos en riesgo", sentenció.

Guillermo Pérez Roldán, en LAM tras su documental en Star+: "Necesitaba contar mi historia para ser feliz"

Guillermo Pérez Roldán fue un número uno en el mundo del tenis y llevó a la Argentina hasta lo más alto. En un documental de Star+, el deportista reveló que sufría abusos físicos y psíquicos por parte de su entrenador, que no era otro que su propio padre, Raúl Pérez Roldán.

El martes en LAM (América TV), el protagonista de Rolando Pérez Roldán: Confidencial habló con Pía Shaw, en un mano a mano conmovedor. "Estoy bien, tratando de manejar mi trabajo, m familia y el tema del documental", comenzó diciendo en la charla con el ciclo de Ángel de Brito.

Guillermo Pérez Roldán indicó que decidió dar su testimonio para tratar de superar la parte más cruel de su vida. "Necesitaba contar mi historia para ser feliz. Siento que este documental es un un legado para mis hijos", sostuvo.

El ex tenista explicó que fue difícil poder poner en palabras todo lo que sufrió: "Era demasiado complicado encontrar la forma de transmitir lo que me pasó. Me costó y me cuesta hablar. Hoy, por ejemplo, vengo de una reunión porque ratifiqué mi denuncia y recordé muchas cosas del pasado".

Pérez Roldán manifestó que lo llena de gratificación saber que su mensaje llegó a millones de personas. "Me da gusto que me escriban amigos y me digan: 'lo vi con mis hijos, en familia'. El documental encendió una alerta con estos temas", resaltó.

Por otro lado, el ex deportista expresó que guardó silencio durante muchos años por miedo: "Hay personas que me llaman y me dicen: '¿por qué no me dijiste nada?’. Y la verdad es que yo no quería poner en riesgo a nadie".

"Tengo miedo, por mis hijos, de que les pase algo, porque yo conté solo una parte de todo lo que viví, pero no quiero vivir más con miedo. Ese es el próximo paso: dejar el miedo atrás", agregó.

Peréz Roldán contó que vio el documental y le costó recomponerse: "Lo vi completo hace dos días... terminé un poco mal. Cuando grabamos tuve que respirar hondo varias veces para poder expresarme y desarrollar el tema, que a la gente le puede llegar a interesar”.

Por último, Pía le preguntó si esperaba ver a su padre tras las rejas y el ex tenista demostró que no tiene ánimo de revancha. "Quiero ver a mis hijos felices. Es lo único que me importante. Tener una vejez digna y ver a mis hijos crecer", sentenció.