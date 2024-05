Furia estalló contra Bautista y le declaró la guerra en Gran Hermano: "En cualquier momento lo..."

“Estoy notando mucho que el pelotu... de Bautista se mete mucho en nuestra relación, por ejemplo, hoy a la mañana. Tira comentarios de mierda, yo en la relación de él y Denisse no me meto. Dijo un comentario como, 'parecen una pareja de 80 años'. Cerrá el orto pelotu..”, comentó la entrenadora.

En eso enfatizó en como su compañero perjudicaba su juego y aseguró: “Nosotros no nos pelamos siempre y me molesta mucho que haga quedar afuera esas cosas. Y para conveniencia, ¿entendés? Eso es lo que hace, está en mood picadero que en cualquier momento lo cago a trompadas, me van a echar por pegarle a Bautista”.

“Otra de las cosas que noté, es que vine a observar a ver si estamos durmiendo acá o no. Está mirando donde está cada uno de la casa y a mí no me maneja ni me observa nadie donde estoy. Yo quiero estar en el culo del mundo, problema mío, no quiero ningún coronel”, sentenció.

Furia expuso a Darío por un problema escatológico en Gran Hermano

Furia expuso a Darío Martínez Corti, que está con un problema escatológico y eso empieza a molestar en la convivencia en Gran Hermano. La jugadora agarró el teléfono rojo y simuló una charla con la producción y luego con Francisco, el hijo del hombre de La Plata, que hace días estuvo de visita en el reality.

"Traigan más perfume porque hay un olor a pedo terrible en la casa desde que trajeron a Darío de La Plata, le cae mal el flan, le cae mal la leche", comentó la entrenadora de crossfit.

Luego, Furia se dirigió a Francisco, el hijo de su compañero. "Escúchame, ¿qué te pasa?, ¿qué te hacés en dandy en mi casa? No, nene. Primero andá a hacer el casting y, si te toca a entrar, te toca... y sino entrás de suplente como tu viejo, que me chupa bien la pij... Lo siento mucho por tu papá, pero este juego es nuestro", siguió.

Y remató: "Se nota que ustedes eran grandes espectadores. Y lo van a seguir siendo, mi vida. Le dio un poco de cámara tu viejo. Ahora, a fumársela. Si querés meterme a toda La Plata en mi contra, yo te voy a meter toda Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, te meto también Holanda, Alemania, y que se vaya todo a la m...".