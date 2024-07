Jorge Rial se burló de su llanto y Paula Bernini lo destrozó: "Hizo una carrera haciendo..."

Al ver sus lágrimas al aire, Jorge Rial lanzó un picante mensaje en la red social X: "Dame una nota que no le interese a nadie", lanzó el conductor con una captura de la periodista emocionada con su teléfono celular en mano dialogando con sus familiares más cercanos.

jorge rial contra paula bernini.jpg

Al ser consultada por este picante mensaje de Rial en redes, Paula Bernini fue contundente: "Me enteré de algunas críticas. Por supuesto que si lloro no tiene por qué importarle a la gente pero uno estando lejos de su familia se puede emocionar", indicó la periodista en charla con Ángel de Brito en Bondi.

Y agregó contundente: "Lo que me llama la atención es la cantidad de gente que dice no le importa a nadie, gente que tal vez hizo una carrera haciendo notas que no le importan a nadie".

Además, Ángel le consultó qué problema tenía con Pablo Duggan, quien la trató de "nefasta", y Paula aclaró al respecto: "Él lo tiene él conmigo (el problema). En el 2021 fuimos a cubrir en Formosa, cómo estaba la provincia por las medidas irrisorias que había tomado Gildo Insfrán para la gente que podía tener COVID".

"Nos encontramos con mujeres embarazadas que por miedo a que sus hijos tuvieran alguna situación por la que debieran quedar en incubadora, debían ir hasta la Capital a 600 kilómetros, entonces preferían parir en el monte", detalló la periodista.

Y cerró: "El Gobierno de Formosa nos denunció por mentirosos y quien abonó esa teoría junto con el Gobierno de Formosa fue Pablo Duggan".

Embed

Paula Bernini rompió en llanto y se sinceró acerca de su cobertura en el caso Loan

El caso de la desaparición de Loan conmociona a toda la Argentina y desde que comenzó, la periodista Paula Bernini viajó a Corrientes para realizar la cobertura y se destacó por los testimonios que consiguió con su familia.

La periodista se encarga de las coberturas para el medio de TN, pero también estuvo al aire para Mañanísima, El Trece, y así fue como este martes rompió en llanto en medio del móvil con Carmen Barbieri.

Lo cierto es que al estar alejada de su familia por más de un mes, Paula remarcó la contención que recibe de ellos a la distancia y no pudo contener la emoción al mostrar una foto de sus seres queridos.

"Tengo mamá, papá, hermanos, sobrinos, novio, amigos… Tengo todo. Están súper preocupados , pero la única forma de hacer esto es cuando tenemos familia”, aseguró y luego mostró una foto de su familia enmarcada que le regaló una seguidora.

"Esto para mí es lo más fuerte, es muchísimo. Por supuesto falta mucha gente acá pero cuando la gente que te quiere te apoya, te acompaña, y no te reclaman, es la única manera que uno puede hacer esto”, siguió sosteniendo la imagen.

Ya con los ojos llorosos, para finalizar el móvil Paula habló en profundidad acerca de sus papás, y mostró una captura en su celular de una videollamada, cosa que realizan todas las noches. “Esto son ellos, todos los días”, definió completamente quebrada.