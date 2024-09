La preocupante predicción que dio una famosa sobre la relación entre Yuyito González y Javier Milei

Pero tal parece que no todos en el ambiente mediático apuestan por esta pareja. Al menos, Susana Roccasalvo es una de ellas, ya que le predijo una corta vida al amorío.

"La investidura presidencial siempre debe tener cierto halo de misterio, pero es una cuestión de respeto. Esto recién empieza, pero dale 7 u 8 meses, como el noviazgo con Fátima", deslizó picante la conductora frente a los micrófonos de Intrusos (América TV) cuando le consultaron sobre la relación del primer mandatario y su actual colega.

Claro que eso no fue todo, porque además Roccasalvo remarcó la diferencia de edad entre ambos -ella le lleva una década- como un punto en contra. "A mí las parejas con tanta diferencia de edad no me convencen mucho, me hacen un poquito de ruido", hizo saber.

Y aún no conforme con lo dicho, la conductora de Implacables (El Nueve) comparó este romance con el que Yuyito mantuvo en los '90 con Carlos Menem, al disparar: "Con Menem era mucho más divertido. Yo era cronista como vos, la pasaba genial. Estábamos en la calle, nos enterábamos de todo, había plata, había comida".

Por último, cuando el cronista de Intrusos le pidió un vaticinio sobre cuánto tiempo le da de vida al actual romance del presidente libertario con la ex de Guillermo Coppola, Susana Roccasalvo fue concisa y letal: "Meses. Pueden ser 12 o 9 meses".

La importante decisión que tomó Yuyito González sobre su futuro con Javier Milei: "Es el gran paso"

En El Run Run del espectáculo (Crónica TV) anunciaron este fin de semana que la conductora Yuyito González tomó una importante decisión que definirá su relación con su pareja, el presidente Javier Milei.

"Este es el gran paso que va a dar Amalia. Se presentará en el Congreso el día de hoy para participar de lo que va a ser el Presupuesto 2025, para seguir conociendo a Javier MIlei y para conocer a sus suegros", comenzó diciendo Fernando Piaggio.

Luego, Lio Pecoraro reveló: “Esta historia la blanqueamos nosotros. Este programa adelantó que Amalia González y Javier Milei se iban a casar. Ella dio crédito a eso. Lo acaban de escuchar en el primer tape también. Dijo 'los planes de casamiento están'. Todo lo que contamos es cierto, no es potencial, por eos no voy a usar el 'podría', 'tal vez', va a pasar..."

Embed

"Con la llegada de la primavera y antes del casamiento... Amalia Yuyito González se traslada a vivir a la Quinta de Olivos”, anunció el periodista.

“Se traslada a convivir con el presidente Javier Gerardo Milei a la Quinta de Olivos. Ese es el gran paso. Se muda a la Quinta de Olivos con Javier Milei, no a la casa de huéspedes”, remarcó Pecoraro.