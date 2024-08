La primera foto del hijo de Justin Bieber y Hailey Baldwin a horas de su nacimiento

“Bienvenido a casa Jack Blues Bieber”, escribió Justin en su cuenta de Instagram junto a la imagen de uno de los piecitos del bebé envuelto en una manta, donde se ven las manos de la flamante mamá.

posteo Justin Bieber nacimiento bebé Jack Blues.jpg

Vale recordar que la pareja reveló públicamente la llegada de su primer hijo en mayo pasado, cuando la modelo se mostró en sus redes sociales dejando ver su pancita de embarazada.

Por aquel entonces, la modelo posó con un vestido de encaje blanco sosteniendo su vientre mientras Bieber simulaba fotografiarle en una producción al aire libre.

Justin Bieber y Hailey Baldwin 2.jpg

El día que Justin Bieber contó el grave problema de salud que padecía y preocupó a sus fans

Allá por junio de 2022, Justin Bieber grabó un video que compartió desde su cuenta oficial de Instagram donde contó el problema físico que atravesaba y por el que tuvo que suspender varios de sus shows.

El cantante canadiense de 28 años en ese momento, que cuenta con millones de seguidores en las redes y en todo el mundo, confesó que sufría de parálisis en la mitad del rostro por un virus.

El artista explicó que a raíz de esta complicación física debía suspender sus próximos conciertos debido a que estaba sufriendo del síndrome de Ramsay Hunt y no podía brindar un show en óptimas condiciones.

Embed

"IMPORTANTE POR FAVOR MIRAR. Los amo chicos y manténganme en sus oraciones", expresó en su posteo Justin Bieber y luego comentó qué le sucedía a través de un video.

“Así que para aquellos que están frustrados por las cancelaciones de mis próximos shows, sólo estoy, obviamente, físicamente no capaz de hacerlos. Esto es bastante grave, como pueden ver. Desearía que no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que calmarme”, dijo Justin en el video.

Sobre el final, agradeció las muestras de apoyo que recibió de sus fanáticos: "Los amo", expresó, y su posteo se llenó de comentarios deseándole una pronta recuperación.