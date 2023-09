La primera imagen de Aníbal Lotocki después de la muerte de Silvina Luna

Las imágenes completas se verán este lunes en el ciclo Intrusos y en Intratables, América TV, se mostró el domingo un adelanto del impactante material.

En el mismo se puede ver cómo la esposa de Aníbal Lotocki sale hasta la puerta de la casa para filmar con su celular a esta persona y se dio un tenso diálogo entre ambos.

Sobre el final del video, aparece en escena el propio Lotocki para calmar a su mujer, la abraza y luego la lleva al interior de la vivienda para que finalice la discusión.

“¡Mostrá la carita!”, le decía la pareja del cirujano al hombre. "Pero qué mostrá la cara... ¿Es un asesino o no? Asesino hijo de mil pu..", se lo escucha gritar enfurecido a él mientras ella lo filmaba y se acercaba para registrar bien su accionar.

“Ató a su perro a un poste y comenzó a tocar timbre. Y de un momento a otro empezó a insultar y rebolear todo lo que encontraba, basura y piedras”, explicó el cronista Gonzalo Vázquez sobre esta tensa situación.

Y agregó: "Este señor vive en el microcentro y viajó para esto". Así se vivió este tremendo momento en la puerta de la mansión del polémico cirujano y donde por primera vez se lo vio a Lotocki en público tras la muerte de Silvina Luna.

La triste confesión que Silvina Luna le hizo a Ángel de Brito tras su última entrevista en LAM

Después de tres largos meses de agonía en terapia intensiva, Silvina Luna murió este jueves 31 de agosto a los 43 años tras luchar más de 10 años contra la hipercalcemia y disfunción renal que le habrían producido las intervenciones estéticas que le realizó Aníbal Lotocki.

En medio del profundo dolor tanto de sus amigos y familiares, como de la sociedad en general, Ángel de Brito homenajeó a la ex GH desde LAM, América Tv, y confió cómo estaba y qué le confesó Silvina aquel 16 de mayo cuando dio una de las últimas entrevistas de su vida.

“Ese día Silvina estaba muy débil. Tenía muchas ganas de hacer esta nota porque la habíamos programado varias veces y la tuvo que suspender justamente por las diálisis, porque quedaba muchas veces de cama y no podía salir a la calle”, comenzó recordando el periodista.

Además, agregó sobre los altibajos emocionales a los que le daba batalla: “Ella nos decía ‘quiero ir un día fuerte y poder contar todo’. Se había prometido no llorar, obviamente en algún momento de la nota lo hizo”.

Fue allí cuando de Brito confió sincero: “Yo tuve la sensación particular de que esa era la última vez que la iba a ver porque, cuando terminó el programa, estuvimos charlando a un costado y estaba muy sensible y muy débil. Me decía ‘yo no sé si voy a salir de esto’”.

Por último, el conductor de LAM reveló que Silvina tenía totalmente claro que las chances de ganar la batalla eran muy remotas. “Tenía toda la fe, toda la fuerza. Me decía ‘Ángel no sé si voy a encontrar la forma; lo voy a intentar de todas las maneras’. Veía un panorama negro por la bacteria, por la posibilidad del trasplante, porque sabía que eso que tenía en el cuerpo, a pesar de que llegara el trasplante, iba a seguir estando. Era todo desolador”, concluyó.