El furioso descargo de Morena Rial contra el papá de su hijo Amadeo donde lo trató de sucio: los motivos

IG descargo Morena Rial contra Matías Ogas

"Me da risa esa gente que aparece una vez por mes y se vienen hacer los familiares furiosos, vayan para allá que no compro con ustedes. Mi hijo no es un juguete que se acuerdan cuando se aburren, váyanse a lavar el cul... y dejen de molestar. Mi bebé tiene todo el amor suficiente para no volver a verlos en su vida, y gracias a Dios no necesita nada, menos su amor miserable y sucio", lanzó sin filtro.

Y cuando parecía que su iracundo descargo había terminado, agregó contundente: "La palabra PAPÁ te queda re grande compa, y a tu familia todas las palabras les quedan grandes".

Por último, y como para que no quede duda alguna de que no quiere saber absolutamente nada de Ogas, Morena Rial concluyó con una tercera y letal acusación: "Mejor la dejo acá, porque si tuviera que seguir hablando ni un pañal compró. El bebé ya va a cumplir un año, andá pa' allá y por la sombra a ver si quedás más oscuritos de lo que sos cachivache".

Morena Rial y Matías Ogas.jpg

Morena Rial presentó a su nuevo novio y le dedicó un mensaje que enterneció a todos

Mientras tanto, la semana pasada Morena Rial sorprendió a sus seguidores en las dos cuentas de Instagram que utiliza al compartir un video junto a su nuevo amor, a quien le dedicó las más emotivas palabras.

A través de sus historias virtuales, la hija de Jorge Rial compartió un clip que subió su chico, Rodrigo, al que le escribió: “Te amo mi vida, para siempre. El único amor de mi vida para siempre”.

Embed

Vale destacar que hace unos meses Pepe Ochoa había contado que Morena y Rodrigo se habían conocido en “eventos umbanda”. “Morena Rial recibió un anillo de su novio Rodrigo. Está de novia hace ya casi un mes y medio”, había detallado en ese momento el comunicador.

En tanto, unos días después el panelista de LAM (América TV) hizo enojar a Morena Rial cuando contó había sido detenida en la General Paz por un control policial por exceso de velocidad y aparentemente no contaba con la correspondiente documentación del vehículo. Según ella, la persecución policial había sido en realidad a otro auto y el suyo estaba al costado de la autopista por un inconveniente mecánico esperando ser auxiliada para acarrear su rodado.