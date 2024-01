La principal y reveladora razón por la que Florencia Bertotti se negó a hacer la tercera temporada de Floricienta

"Lo que coseché con ese programa es amor, sería muy desagradecida si no lo valoraba, tengo la bendición que la gente lo recuerda con cariño", recordaba Florencia en la entrevista de ese importante trabajo en su carrera.

"Estaba muy cansada porque eran muchas horas de trabajo y todo pasaba por mí, no tenía reemplazo. En todos los cuadros de teatro, menos en uno, estaba yo. Terminé muy cansada", reconoció Bertotti sobre el esfuerzo físico que tuvo en esos tiempos de ficción y funciones de teatro en conjunto.

Y amplió al respecto: "Cris (Morena) quería hacer la tercer temporada, acaba de tener trillizos en la serie, y básicamente me pasó que hasta ahí había sido perfecto, que más era querer aprovechar del éxito que estábamos teniendo".

"Yo siento que yo no podía a nivel físico y emocional seguir un año más con toda esa vorágine y toda esa estructura. Me pareció que estaba bien hasta donde había llegado", cerró Florencia Bertotti.

El filoso comentario de Juan Gil Navarro sobre la vuelta de Flor Bertotti con su homenaje a Floricienta

A fines de diciembre, Florencia Bertotti anunció una serie de shows musicales durante este 2024 en el Movistar Arena, lo que inmediatamente generó el delirio de toda esa generación porteña que creció mirándola en Floricienta, aquella exitosa creación de Cris Morena, junto a sus galanes Juan Gil Navarro y Fabio Di Tomasso.

Lo cierto es que la actriz comenzó primeramente probando suerte con una importante gira por Latinoamérica con singular éxito, por lo que luego anunció los shows en Buenos Aires, agotando en pocas horas 12 fechas para el Arena, desde que salieron las entrada a la venta.

En este contexto, resultó inevitable pensar en alguna participación de aquellos galanes que supieron acompañar a Bertotti en aquella icónica ficción infanto juvenil, por lo que en las últimas horas fue Juan Gil Navarro quien recibió numerosas consultas al respecto. Y por lo visto, no le causó ninguna gracia.

Mientras que ante la pregunta de Implacables, El Nueve,sobre qué le genera esta suerte de regreso entre comillas de Floricienta y la probabilidad de participar, el actor que supo interpretar a Federico Fritzenwalden, más conocido como “Don Freezer”, fue tajante.

"Yo no vivo del pasado. Me aburre mucho. Agradezco siempre, hago todos los protocolos de agradecimiento para no parecer un desagradecido", disparó sin filtro el actor y agregó que Floricienta "Es algo que dejé tanto tiempo atrás, hace tanto tiempo. Yo no tengo nada que ver con eso".

Pero como esta aclaración no habría sido suficiente, Gil Navarro se volcó a las redes sociales para despejar cualquier duda y desligarse por completo de Bertotti y de Floricienta.

"Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta. Gracias, una vez más... Muchas gracias, otra vez más...Pero no. No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós, es crecer", sentenció el actor desde Twitter parafraseando a Gustavo Cerati en "Adiós".