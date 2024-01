El filoso comentario de Juan Gil Navarro sobre la vuelta de Flor Bertotti con su homenaje a Floricienta

En este contexto, resultó inevitable pensar en alguna participación de aquellos galanes que supieron acompañar a Bertotti en aquella icónica ficción infanto juvenil, por lo que en las últimas horas fue Juan Gil Navarro quien recibió numerosas consultas al respecto. Y por lo visto, no le causó ninguna gracia.

Mientras que ante la pregunta de Implacables (El Nueve) sobre qué le genera esta suerte de regreso entre comillas de Floricienta y la probabilidad de participar, el actor que supo interpretar a Federico Fritzenwalden, más conocido como “Don Freezer”, fue tajante.

"Yo no vivo del pasado. Me aburre mucho. Agradezco siempre, hago todos los protocolos de agradecimiento para no parecer un desagradecido", disparó sin filtro el actor y agregó que Floricienta "Es algo que dejé tanto tiempo atrás, hace tanto tiempo. Yo no tengo nada que ver con eso".

Pero como esta aclaración no habría sido suficiente, Gil Navarro se volcó a las redes sociales para despejar cualquier duda y desligarse por completo de Bertotti y de Floricienta.

"Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta. Gracias, una vez más... Muchas gracias, otra vez más...Pero no. No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós, es crecer", sentenció el actor desde Twitter parafraseando a Gustavo Cerati en "Adiós".

Se supo cual fue la reacción de Cris Morena ante los shows de Flor Bertotti: "No es Floricienta"

En las últimas horas Florencia Bertotti agotó 12 shows en el Movistar Arena, donde canta sus propias canciones y además incluye gran parte del repertorio de la famosa serie Florincienta.

En medio de este contexto, se desató una polémica ya que las canciones pertenecen a la serie producida por Cris Morena, quien además escribía gran parte de la música.

Es por eso que recientemente en LAM (América), el periodista Ángel de Brito se comunicó con la productora y le consultó por su postura frente a los shows de la actriz.

“Le dije 'Cris no entiendo, me explicas un poco que no entiendo como Bertotti hace shows con los temas de Floricienta' y le pregunté si le dio permiso o algún tipo de aval”, explicó el conductor.

Acto seguido, leyó al aire el mensaje que le llegó de Cris Morena y replicó: “Ángel estoy a full de proyectos, fascinada con Margarita, que es la secuela, con respecto al show de Flor Bertotti, no es un show de Floricienta. Creo que cantará algunas de mis canciones de la serie. Me maravilla como mi música sigue tan vigente recorriendo el mundo. Te abrazo”.