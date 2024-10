La profunda reflexión de Cinthia Fernández en su festejo de cumpleaños: "Rompí la racha y me hizo feliz"

A través de su cuenta de Instagram, Cinthia comenzó escribiendo: “Hace años no festejaba porque es pegado al de las nenas”.

“Siempre lo dejaba de lado, me daba fiaca, se me iban las ganas, no lo sentía. Rompí la racha y me hizo feliz. Y a pesar de que la mayoría se escapó por el fin de semana largo, o trabajaba, la verdad no me arrepiento porque disfruté a los amores de mi vida, y a mis amigos como hacía rato no me pasaba”, siguió.

"Mi carrecumple feliz. A celebrar la vida", expresó en esa misma publicación en la que subió varias imágenes.

Por último, Cinthia le agradeció a su novio: "Gracias, amor, por estar en todo e incentivarme a festejar y siempre buscar la manera de hacerme feliz. Te amo".

Conmoción por el video de Cinthia Fernández en la cama que desató la peor de las teorías

Luego de una extraña ausencia en las redes sociales, en las últimas horas Cinthia Fernández reapareció en el mundo virtual pero terminó generando más preocupación aún entre sus casi 6 millones y medio de seguidores.

Demacrada, sin maquillaje y mirando a la cámara de su teléfono celular desde su cama, Cinthia explicó qué es lo que le pasa.

“Claramente no me estoy sintiendo bien estos días. Tengo mucho dolor de estómago y ganas de vomitar. También estoy sufriendo migrañas muy fuertes y tomando ibuprofeno. Me destruyó el estómago”, comenzó explicando.

"Me siento fatal, ya me pusieron suero", detalló Cinthia tras confiar que sufre de gastritis nerviosa y que se había tomado varios comprimidos de ibuprofeno por la migraña que tenía, lo que le terminó aflorando su gastritis crónica.

"Así que acá estoy sobreviviendo", concluyó la mamá de Charis, Bella y Francesca, mientras que en otra historia virtual reveló que su pareja, Roberto Castillo, está haciéndole el aguante haciendo las veces de enfermero.