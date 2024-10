El mal momento de salud de Cinthia Fernández que causó preocupación

“Claramente no me estaría sintiendo bien estos días. Tengo mucho dolor de estómago y ganas de vomitar. Ando con migrañas muy fuertes, me duele mucho la cabeza y estoy meta tomando ibuprofeno. Me hizo mier… el estómago", explicó la panelista en el video.

Embed

En el mismo, pidió perdón a sus seguidores y aclaró: "No puedo más. No sé si tengo tantas ganas de subir algo por acá. No me siento bien, voy a estar desaparecida. Bye”.

Finalmente, horas más tarde la panelista se reportó luego de su paso por un centro médico y público una imagen de su brazo con una cinta y un algodón. “Gastritis….suero”, escribió exponiendo el diagnóstico que recibió.

Cinthia Fernández gastritis

A Cinthia Fernández la acusaron de lo peor y contestó furiosa: "Jamás me..."

El noviazgo entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo generó un escándalo con la ex del abogado Daniela Vera Fontana y madre de sus dos hijas, Olivia y Helena.

Lo cierto es que desde sus historias de Instagram, al abrir las preguntas con sus seguidores, Cinthia recibió un duro mensaje donde la acusaron de "cargarse una familia" y ella no se quedó callada.

"Te cargaste una familia por zorra", fue el mensaje que recibió la panelista desde un usuario en las redes. Y ella aprovechó la ocasión para dejar en claro cuándo se dio inicio a su relación con el abogado.

cinthia fernandez roberto castillo.jpg

"Acá más gente limitada o con cuentas truchas de un seguidor (más obvias) con mucho tiempo al gas. Para dejar en claro por última vez, si del otro lado les sirve contar este cuento, no es mi problema", indicó Cinthia Fernández.

Y remarcó: "Jamás me oculté, salía de la mano por la calle a merced de cualquier celular o cámara que cualquier persona podía sacar foto. Salía a comer de la mano con mi pareja".

"Inicié una relación totalmente normal. Dormía, desayunaba, me levantaba, estaba con mi novio y jamás salía corriendo a ninguna casa con ninguna mujer", aseguró la madre de Charis, Bella y Francesca.

"¿Y sabés por qué? Porque estaba separado y yo libre. Dos personas enamorándose. Clarito y simple como los mensajes que así lo demuestran", continuó con firmeza. Y cerró muy picante: "Hay que empezar a cobrar las opiniones así se terminan los/las bolud...".