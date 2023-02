La propuesta de casamiento en vivo de Rodrigo Lussich, vestido de novia, a un colega español

La historia de amor platónica entre ambos data de hace algún tiempo, y días atrás Lussich visitó al español durante sus vacaciones en la Península Ibérica.

Embed

"Estoy dispuesto a todo", le dijo Rodrigo, y sumó "¿en mayo tenés algo que hacer?", y la respuesta del español quien, estaría de novio con un arquitecto aunque se subió sin problema a la propuesta de Lussich, le dijo "tengo cosas que hacer, pero después de esa cena estoy seguro que en mayo podemos casarnos", cerró de Hoyos.

Fuerte enojo de Rodrigo Lussich contra Luis Ventura: "Eso que decís que me como se llama p..."

La pelea entre Rodrigo Lussich y Luis Ventura viene de larga data, y este viernes, desde su programa en Pop Radio (FM 101.5), el conductor de Socios del Espectáculo salió con los tapones de punta contra el panelista de A la Tarde (América TV) con una fuerte frase.

El conflicto comenzó luego de que Lussich le diga al ex Intrusos que "pedirle a ellos que dejen de bailar era como pedirle a él que no se coma las 's'", y en una nota con LAM, Ventura aseguró: "yo me como las 's' pero hay algunos que se comen otra cosa"

Rodrigo recogió el guante, y fue tajante "quiero aclararte Ventura, que eso que me como se llama poron..., por si no te queda claro, porque si sos picante, picanteá a fondo", comenzó en su descargo.

image.png

"Por suerte, los tiempos han cambiado, y decir que uno es gay y se come o no se come algo, que se llama por..., no da vergüenza, no da miedo, no da culpa, y es una ironía que atrasa veinte años decirla", continuó.

"Se llama así y no hay ningún problema en decirlo, como vos te comerás lo que te gusta a vos, yo me como lo que me gusta a mi, y no da vergüenza, eso no es una acusación. La como hace muchos años, y si sos picante, picanteá a fondo, no hagas una ironía que atrasa como todas las cosas que hacés", finalizó.