La reacción de Ángela Leiva tras la separación y el dudoso posteo de Chelo Weigandt

En diálogo con Ángel de Brito, la artista tropical le confió que efectivamente se había separado tras apenas tres meses de noviazgo y que la "estaba pasando mal".

El conductor además contó que uno de los motivos que derivó en el final de la pareja fue la distancia, ya que ella trabaja con sus shows en Argentina y él juega en el Inter Miami de Estados Unidos.

Lo cierto es que tras varios días de silencio y no mostrarse más en las redes a puro amor con el Chelo como solía hacer, Ángela Leiva dejó un mensaje dedicado especialmente a sus fanáticos.

La cantante agradeció el apoyo recibido en estos días y se aferra en su agenda laboral para salir adelante de este duro momento sentimental.

"Gracias a todos por tantos mensajes lindos. Por acá trabajando para devolverles un poquito de ese amor que me dan a diario", precisó en un posteo desde sus historias con una imagen suya.

Ángela Leiva le confesó a Ángel de Brito el duro momento que vive: "La estoy pasando mal"

La cantante Ángela Leiva viene de pasar semanas muy delicadas y finalmente confirmó la separación de Marcelo Chelo Weigandt.

Ambos habían comenzado su romance hace apenas tres meses pero en los últimos días comenzaron a dar señales en sus redes sociales que despertaron sospechas acerca de una posible ruptura.

En este contexto, el periodista Ángel de Brito se comunicó con la cantante para saber si esto era cierto y efectivamente la misma le confirmó la noticia a través de un intercambio por WhatsApp.

"La distancia por la profesión de ambos fue un motivo. Estaba todo bien, pero en los últimos días, para mí, pasó algo y se pudrió todo. Él sacó todas las fotos de sus redes sociales", adelantó el conductor en Bondi Live.

Luego, informó: "Le escribí y me dijo: 'estoy separada y la estoy pasando mal'. Me dijo que no quiso responderle a nadie por ahora, que no puede hablar del tema aún porque está muy triste".