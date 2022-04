La reacción de Flavio Azzaro en vivo cuando el Dipy fue a buscarlo a Crónica para pegarle

La mediática trabajaba en el canal, pero se desvinculó. Hace un mes volvió para conducir un ciclo en la nueva señal Bravo, que sale desde los estudios de Crónica, y fue allí donde se lo topó en un pasillo el jueves por la tarde y habrían tenido una fuerte discusión.

Al salir, parece que Mariana llamó a su ex y le dijo que Azzaro le habría gritado. El músico entró en cólera y decidió ir a enfrentar al periodista para defender a la madre de su hijo.

Como dijo, se plantó en la puerta del canal, pero la seguridad no lo dejó pasar y ante las amenazas llamaron a la policía. Desde en ventanal de la calle que mira al estudio, Dipy grabó un video en el que se muestra que con su llegaba Azzaro se escondió detrás de una mesa por miedo a que todo se desmadrara.

Finalmente el cruce no se dio y Dipy siguió tuiteando contra al periodista: “Me hiciste sacar con la policía de la puerta del canal @FlavioAzzaro c@gón Te haces el piola con las minas y después no bancas nada. Ya te voy a cruzar. Te lo juro”.

El Dipy enojadísimo con Flavio Azzaro: "Te rompo todo"

En las últimas horas, El Dipy y Flavio Azzaro se vieron envueltos en una tremenda polémica desde las redes sociales, que fue tendencia, después de una dura advertencia del cantante. El periodista deportivo había quedado envuelto en una gran polémica por un comentario homofóbico mientras daba una noticia en el verano.

El vocalista adelantó que irá a buscar al conductor al canal Crónica después de una tensa charla que habría tenido Azzaro con Mariana Diarco, ex del cumbiero y madre de su hijo Valentino.

Enterado de este tenso encuentro entre Azzaro y Diarco, El Dipy fue categórico con el periodista desde Twitter: "Hola Flavio Azzaro. Así que sos tan poronga y puteas a la madre de mi hijo en la puerta de Crónica y después te refugias en los dueños?", lanzó.

Y agregó enojadísimo: "Papito, mañana te voy a buscar al canal porque sos tan cagón que te fuiste rajando". "En la puerta o en el medio del programa te rompo todo", finalizó contundente.

Luego, en la mañana de viernes, el Dipy contó que efectivamente se hizo presente en el estudio de Crónica pero que no lo dejaron ingresar. "Hola Crónica a ver si se dejan de hacer los boludos si me dejan pasar. Estoy en la puerta. Me mandas a la gorra. Cagón, salí ortiva", expresó en llamas.