La reacción de Furia cuando El Chino entró al estudio de Telefe tras su salida de Gran Hermano

En el estudio, Furia tuvo un papel protagónico. La jugadora, que estuvo sentada al lado de Santiago del Moro, junto a los analistas, contó detalles de su estadía en el programa y dio su mirada sobre cómo está la casa hoy.

Martín dejó el reality y se dirigió al estudio para saludar a sus afectos. Cuando el muchacho entró, Juliana no estaba en su silla, lo que llamó poderosamente la atención del público.

¿Dónde estaba? Un video que se viralizó en las redes contesta esa pregunta: Furia estaba en una de las tribunas, junto a sus fans, firmando autógrafos, indiferente a lo que sucedía con El Chino, su principal rival en GH, a pocos metros de ella.

Los detalles de la oferta que recibió Furia de Telefe tras quedar eliminada de Gran Hermano

Furia dejó la casa de Gran Hermano y generó una revolución entre sus fans. Muchos de sus admiradores se acercaron hasta el hotel donde estaba cumpliendo con el aislamiento post eliminación y otros la esperaron a la salida de Telefe.

En cada contacto con sus seguidores, Juliana Scaglione agradeció el apoyo que le dieron, se sacó fotos, firmó autógrafos y saludó uno por uno a sus fanáticos. Al hablar con ellos, la jugadora les remarcó que no quiere que gasten más plata y que buscará la forma de devolver todo el amor que le dieron durante su estadía en el reality.

Con ese objetivo, el fin de semana, Furia participó de un vivo en Twitter organizado por su club de fans. En la trasmisión tuvo la oportunidad de charlar con algunos de sus fieles admiradores, quienes le contaron anécdotas de las campañas para darle apoyo.

En la conversación, la entrenadora de crossfit adelantó que recibió una propuesta profesional en Telefe. "Estoy muy segura que me pueden dar un streaming. Esto se pica.... yo me debo al público. Lo que siempre jodíamos era llenar mi casa con cámaras, que estaría re copado. Se puede hacer. Pero ya con estar en el día a día, y que ustedes me acompañen, para mí es un montón", detalló.

En el vivo, Furia mencionó que tiene intenciones de plantear romper sus contrato o renegociar algunas cláusulas. "Tengo una reunión importante en el canal. Me voy a sentar a hablar de manera cautelosa y tranquila", advirtió.