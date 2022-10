La reacción de Guillermina Valdés tras las críticas por "competir" contra Marcelo Tinelli

En el ciclo de Ángel de Brito, Yanina Latorre fue categórica al opinar al respecto. “Tenés que ir recién separada, con el padre de tu hijo, viviendo en el mismo edificio bancado por él, con el chofer de él y ahora estás sin laburo, justo al programa que le ponen de competencia”, comenzó diciendo la panelista y agregó: “Es la competencia del programa que le da de comer a tu hijo, me parece que no hay códigos. Marcelo no está contento con esto”.

La ex pareja del conductor de La Flia se hizo eco de lo que dijeron en LAM y retrucó desde su cuenta de Twitter. "Jamás me podría hacer cargo de las barbaridades que se dijeron, todo, absolutamente todo lo que hago en mi vida, lo hago desde el mayor Amor. Y si estoy o no en un lugar siempre será movida desde mi corazón", sentenció.

Wanda Nara metió la pata y spoileó la final de ¿Quién es es la máscara?

Wanda Nara lo hizo otra vez. La botinera metió la pata y adelantó lo que se verá en unos días al aire en Telefe en ¿Quién es la máscara?, que entra en la recta final.

En sus historias en su cuenta de Instagram, la "investigadora" del programa compartió una imagen de unas de las grabaciones, en la cual está uno de los personajes en el centro del escenario.

Aunque la mediática cubrió al participante con un sticker, en el reflejo de la escenografía, en el piso se logra ver perfectamente que en el escenario está Pecas, "la hamburguesa".