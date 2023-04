La reacción de Jimena Barón ante el conflicto entre Amalia Granata y el Ogro Fabbiani: "Si van a juzgar..." 

Jimena Baron Amalia Granata y Uma .jpg

En este contexto, y teniendo en cuenta los años de lucha de Amalia criando sola a su hija y bregando para que el padre cumpla con sus obligaciones, al igual que ella con Momo y su papá Daniel Osvaldo, Jimena Barón no pudo más que solidarizarse con la actual diputada por más que se encuentran en veredas ideológicas opuestas.

"Pensamos muy diferente y su comentario fue raro, pero veo en tendencias a Granata, que cría sola a su hija desde que nació y no al padre que ni siquiera la saludó por el cumpleaños", disparó Barón desde la red social del pajarito.

Al tiempo que concluyó contundente: "Si van a juzgar y criticar, al menos, háganlo con prioridades", claramente identificada con Granata.

Amalia Granata le respondió sin filtro a quienes la criticaron por hablar del cuerpo de su hija Uma: "Negra tienen..."

Tras meses de preparativos, el fin de semana Amalia Granata cumplió el sueño de su hija Uma Fabbiani realizando su ansiada fiesta de 15 en un lujoso salón de Benavidez.

Y fue en la previa del festejo, cuando desde un móvil con Secretos Verdaderos (América TV), la actual diputada describía físicamente a su hija para contar cómo fue que eligieron los tres vestidos que luciría Uma lo largo de la noche, que hicieron estallar Twitter.

“Ella es particular. Es muy grandota, muy alta, morocha y super morena. Entonces no cualquier cosa va con la piel” fueron las palabras de la ex modelo que desataron la feroz crítica de los internautas hacia Amalia.

Es por eso que, fiel a su estilo directo y sin filtro, hace unas horas Amalia Granata salió a responder las reacciones por la misma vía. “¡Chiques, gorda y negra tienen el alma! Nada más alejado de ese comentario” lanzó contundente, y cerró punzante: “¡Cada uno interpreta lo que la mente retorcida les dicta!”.