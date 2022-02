La reacción de Sofía Zámolo ante la fuerte denuncia de su ex cuñada

La mujer reveló que ya le llegó la orden de desalojo y que pronto se quedará en la calle con la menor. Así se lo contó al programa radial de Ulises Jaitt que se emite por Radio Ensamble, El show del regreso.

PrimiciasYa se intentó comunicar durante todo el día con la modelo y hasta el momento se negó a prestar declaraciones sobre esta dura acusación.

Zámolo optó por el silencio y seguramente le dará curso a una acción judicial para frenar la difamación por parte de su ex cuñada.

“En marzo de 2016 empecé una relación sentimental con él (Diego) yo ya lo conocía, en abril ya el mes nos mudamos a vivir juntos en una propiedad que él tenía en Tigre, yo quedo embarazada de Emma en julio de 2017, me entero una semana después Y por ese motivo decidimos mudarnos a una casa más grande”, inició contando la denunciante y en esa búsqueda encontraron la vivienda ideal pero tuvieron que pedirle un préstamos al padrastro de Zámolo por 34 mil dólares.

Silvina aseguró que siempre pensó que la casa estaba al nombre de su pareja y que sería el lugar donde crecería su hija, pero ella no puedo estar muy arriba de los trámite por tener que hacer reposo por su embarazo.

Flores dice que el hermano de Zámolo comenzó a ser violento con ella y terminó denunciándolo y allí comenzó el problema legal con toda la familia. Separada, con perimetral contra su ex, se le suma que en 2019 Sofía comienza un juicio de desalojo contra su ex.

“Claro el desalojo fue un invento procesal para ocultar el patrimonio del padre porque ella sabía que Diego no vivía acá cuando inició la demanda. Diego vivía, alquilaba un departamento en Tigre, él no vivía acá, y además ella venía a visitar a Emma cuando yo no estaba, cuando estaba mi mamá cuidándola”, contó.

“Hay algo que quiero aclarar claro cómo va a querer desalojar a su propio hermano que significaría que están peleados pero no están peleados vos sabes que entré al Instagram de Sofia hoy hace unas horas y subió una foto familiar donde está justamente su hermano y le tapa la cara a la nena con un corazón”, indicó sospechando de lo que le están haciendo es en conjunto.

“Nunca estuvieron peleados, cuando ella presenta la demanda en 2019 dice que no tiene contacto con su hermano que por eso inicia el proceso judicial pero presentamos en la constatación de demanda montones de captura de pantalla de su Instagram donde consta que ellos eran amigos, que ellos tenían contacto. Después, durante el 2020 queda todo parado por el tema de la pandemia y en el 2021 se reactiva todo, el padre de Emma se presenta en el expediente y se allana eso quiere decir que el cede su voluntad a la protección delatora o sea dice bueno, desalójenme, como si él viviera acá, y él no vivía acá”, sumó.

“Es una familia donde hay mucho interés económico importante, yo pienso eso porque la verdad otra cosa para pensar no me queda, ella tiene un montón de propiedades de hecho cuando Diego se allana en el expediente en febrero de este año él estaba viviendo en otra propiedad de ella en Tigre, en una propiedad que es de Sofia Zámolo. O sea, imagínate ella lo está desalojando a él de una propiedad mientras él vive en otra propiedad esa es todo un embrollo familiar rarísimo”, finalizó.