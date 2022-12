Guillermina Valdés indignada por la pregunta de una mujer sobre su cuerpo

guillermina valdes descargo.jpg

“Me pregunta una compañera en el gimnasio qué cirujano me operó la cola, ¿perdón?”, dijo indignada. “Está el archivo, siempre soy una araña de sótano, pero no solo eso, lo que me importa es hablar de la disciplina”, añadió.

“Yo me mato haciendo sentadillas, qué cirujano, ni cirujano”, resaltó luego de recibir el comentario, durante su entrenamiento para mantenerse en forma y saludable.

Embed

¡Confirmado! Guillermina Valdés firmó contrato para volver al teatro: todos los detalles

Además de ser una de las modelos con mayor trayectoria en el país y ser la cara de varias marcas a las que representa, Guillermina Valdés es una reconocida empresaria a la que le suelen llegar varias propuestas laborales.

Hace unos días, a través de la cuenta de Instagram del ciclo LAM, programa que conduce Ángel de Brito por América TV, salió a la luz un dato sopresivo sobre la ex de Marcelo Tinelli. La modelo y actriz fue convocada para formar parte de una obra teatral en Mar del Plata, para el verano 2023.

"Guillermina a la temporada de Mar del Plata", comenzó diciendo la cuenta oficial del ciclo de Ángel de Brito, acompañado de una foto de la famosa. "La propuesta: protagonizar con Facundo Arana '39 escalones'", escribieron en otra storie donde se pudo ver la cara del actor que sería el compañero de escenario de Guillermina Valdés.

image.png

PrimiciasYa averiguó en ese momento sobre esta información y señalaron que "si bien recibió la propuesta ella no firmó aún, pero en el caso que se concrete firmaría en estos días". Y finalmente ese día llegó: Guillermina firmó este martes al mediodía su contrato con Javier Faroni y de esta manera vuelve al teatro en el mes de enero.

En los próximos días, Guillermina y sus compañeros de elenco, Facundo Arana, Fredy Villarreal y Maxi De la Cruz, harán las fotos para la marquesina y afiches publicitarios. La obra todavía no tiene teatro ni tiene fecha de estreno confirmada pero se estima que esté debutando los primeros días de enero. Recordemos que la última obra que hizo Valdés fue Invencible en el año 2017.