Carmen Barbieri reveló cuántas cirugías estéticas tiene a sus 66 años

carmen barbieri matilda blanco.jpg Carmen Barbieri aseguró que Matilda Blanco tiene varias cirugías estéticas en su rostro, y ella ninguna.

Allí Pampito acotó pícaro “Amo cuando sos irónica, te amo", pero Barbieri afirmó “No estoy siendo irónica. Ella se hizo cosas en la cara, en la boca, nariz, creo que se estiró todo. Con lo que se hizo, si no da menos de 50 es para pegarle al cirujano. Vamos y le pegamos todos”.

En ese momento Bezerra remarcó la buena piel de la conductora, y Carmen aprovechó para aclarar "Yo no me hice nada, mi amor. Tengo 66 años y nada". Y acto seguido pidió al director de cámaras que le haga un primer plano para que los televidentes comprueben que no tiene ninguna cicatriz en su rostro, producto de algún paso por el quirófano.

Carmen Barbieri habló del accidente donde murió su abuelo y Carlos Gardel

La integrante del jurado de Los 8 escalones del millón, Carmen Barbieri, contó la particular historia del anillo que lleva en su mano en recuerdo de su abuelo, quien murió en la tragedia aérea junto a Carlos Gardel. “En qué ciudad latinoamericana ocurrió el fatal accidente de avión en el que murió Carlos Gardel? ¿En Medellín o en San Pablo?”, consultó a una participante el conductor Guido Kaczka en el programa Los 8 escalones del millón, El Trece.

Y allí Carmen Barbieri recordó al instante a Guillermo, quien era uno de los guitarristas de Carlos Gardel y falleció en la tragedia aérea de Medellín aquel 24 de junio de 1935. “Hay una placa donde estaba el avión donde nombran a los guitarristas y a Carlos Gardel”, explicó Barbieri con su voz conmovida.

carmen-barbieri anillo.jpg Carmen Barbieri reveló en Los 8 escalones del millón la historia del anillo que lleva en una de sus manos.

Y continuó su anécdota mostrando el anillo que lleva en su mano derecha: “Con este anillo que siempre uso reconocieron a mi abuelo”. “Es un anillo muy varonil, se llama anillo bandera. Lo tenían todos. Se los compraron en Champs Elysees cuando vivían en París y cada uno le puso su nombre atrás”, añadió la actriz y conductora.

Y remarcó sobre el trágico accidente: “Los cadáveres estaban muy quemados y se pudieron reconocer por los anillos. Eran muy amigos ellos y esto fue como una unión”.