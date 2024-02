La respuesta de Mirtha Legrand a Marina Calabró tras decirle que "está mal informada"

Luego, Marina le puso fin a los rumores y señaló: "Quiero decirle algo a Mirtha con todo el cariño, respeto y admiración que le tengo, que está mal informada señora, mal informada".

"Me da como pudor desmentir a Mirtha Legrand, porque estarán diciendo en su casa 'lavate la boca, quien sos'", agregó divertida. "Hizo una referencia a una invitación a su programa que me envió su producción y su textual fue 'la invitamos con Barbano y no quiso ir'. No es cierto. A mi me invitaron para una mesa en la que no estaba prevista la presencia de Rolando Barbano, y nunca me hablaron de una coincidencia, salvo que me esté blanqueando que es una emboscada, pero no creo... no creo", sentenció.

"A mí lo que me parece es que hubo un desajuste con la producción y Mirtha cree que me invitaron con Barbano pero no es verdad, no es cierto no ocurrió esto", remarcó.

Sobre por qué no pudo ir a La Noche de Mirtha (El Trece), Marina Calabró sostuvo: "La verdad es que no fui al programa porque tengo contrato hasta el 31 de enero con Kuarzo, para las grabaciones de Guido Kaczka (Los 8 Escalones de El Trece), que coinciden, se superponen con la grabación de Mirtha Legrand, y yo no falto a un laburo por ir a un programa".

"Me parece que si uno tiene un programa tiene que honrar su compromiso. Esa es la única razón, el único misterio por el que no pude ir en enero al programa de Mirtha Legrand. Lo aclaro también para que no haya ruido y digan 'Marina no quiere ir a mi mesa'. Me encantaría ir pero honro mis contratos porque de esto vivo", sostuvo Marina.

Y ahora, Mirtha Legrand habló con PrimiciasYa y se refirió a las declaraciones de Marina y dijo: "Está bien que lo aclare así me doy por enterada. La verdad no sé, desconozco el tema y para mí ya pasó. Barbano estuvo muy correcto cuando vino al programa... Quizas le pregunte sobre este tema a Iliana que viene este sábado a mí programa".

El durísimo mensaje de Rolando Barbano contra Iliana Calabró tras señalarlo como el nuevo novio de Marina

Después de que Marina Calabró saliese a desmentir a su propia hermana después de que Iliana deslizase que ella estaría iniciando un romance con su compañero de radio Rolando Barbano, ahora fue el periodista quien se refirió al tema.

Entrevistado por LAM, América Tv, Barbano fue tajante en sus dichos sobre el supuesto vínculo con Marina y le envió un claro mensaje a Iliana Calabró.

“Que respondan los que digan eso, yo no tengo porque hablar del tema. Son especulaciones que hacen ustedes o Iliana, no tengo porque confirmar ni desmentir nada”, disparó de entrada.

Al tiempo que agregó visiblemente molesto: “Esto no es mi vida, hablar de esto. Iliana quiere salir en los medios diciendo estas cosas, que siga. Me parece perfecto. Pregúntenle a Iliana y a Marina, yo no tengo nada que ver en la situación de ellas, no sé por qué Iliana decide hablar, y Marina ya dijo lo que quería decir y todo lo demás, es mi vida”.

Pero eso no fue todo. Porque Rolando puso los puntos sobre las íes para tratar de terminar con el tema, aunque dejó abierta la puerta al posible vínculo con la menor de las Calabró.

"Si estuviera saliendo con Marina, sería cosa mía. No veo por qué tengo que hablar con ustedes de eso. No tengo que hablar sobre con quién salgo o dónde pasé Año Nuevo o con quién me fui de vacaciones”, sumó.

Y agregó contundente: “Si Iliana Calabró decide hablar en los medios, que dé explicaciones ella de lo que dice porque primero dijo una cosa y después dijo otra”.

“Yo me separé hace poco tiempo y no pasé Año Nuevo con mis hijos, mis cosas las manejo con cierto recelo, no me gusta hablar de mi vida privada. Si tuviera que hablar algo, primero hablaría con mis hijos y después eventualmente decidiría si quiero hablar o no en un programa de televisión. Se le tendría que preguntar a Iliana por qué sale hablar de esas cosas. Mi vida tiene que ver con mi intimidad”, cerró tajante.