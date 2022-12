La respuesta de Rodrigo De Paul a las críticas por su perfil mediático y mal desempeño como jugador

"Las cosas te pueden salir mejor o peor, pero yo no voy a dejar de correr, no voy a dejar de jugar, no voy a dejar de mostrarme para ser una buena opción para mis compañeros", comenzó diciendo en una entrevista con Nosotros a la mañana (El Trece)

image.png

"Eso es lo que me trajo hasta acá y con el equipo, tenemos muchas ganas de seguir. Vamos a darlo todo, como siempre", añadió.

"Tenemos mucha ilusión por cómo hemos empezado la Copa del Mundo. Creo que tiene mucho valor por como la terminamos, primeros, jugando un gran fútbol y tenemos muchas ganas de seguir por este camino”, cocluyó De Paul.

“Yo no voy a dejar de correr, no voy a dejar de mostrarme, de ser una opción para mis compañeros, eso es lo que me trajo hasta acá y así va a seguir”, sentenció orgulloso Rodrigo.

Embed

La romántica foto que subió Rodrigo de Paul con Tini Stoessel desde Qatar

El miércoles, Argentina le ganó a Polonia por 2 a 0, y hubo alivio tanto en los argentinos como en los jugadores del equipo que dirige Lionel Scaloni. Tanto que Rodrigo de Paul decidió hacer oído sordo a las críticas por su perfil mediático, y subió a su cuenta de Instagram una romántica foto con Tini Stoessel.

Lejos de importarle las críticas, la cantante está instaladísima en Qatar, y hasta visitó al futbolista en la concentración antes del partido contra Polonia.

Si bien ambos no habían subido fotos juntos aquel día, Victoria, la hija de Leandro Paredes, quien estaba allí visitando a su padre junto a su mamá, subió una foto a sus redes y así se supo que la Triple T estuvo con el ex de Camila Homs antes del encuentro deportivo.

image.png

De Paul, cada vez más enamorado de Tini, subió hace minutos una foto con la cantante, también desde la concentración, de cara al partido que este sábado jugará Argentina contra Australia por el pase a cuartos de final.

"Recargando energías", escribió el mediocampista junto a un corazón, con una foto súper romántica donde se los ve a ambos juntos, fundidos en un apasionado abrazo mientras se dan un beso.