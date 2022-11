La tajante respuesta de Tomás Holder cuando le preguntaron si volvería a entrar a Gran Hermano 2022

Embed

"No, no entro", contestó el muchacho. "Se están muriendo las tres pelotas de Telefe en estos momentos", comentó el conductor de LAM. "Tomás Holder no entra más a GH", remarcó el invitado.

Ángel se mostró desconfiado de la palabra del joven, que suena como candidato ante un posible repechaje en Gran Hermano 2022. "Para mí vas a entrar y me estás mintiendo", cerró la figura de América TV.

Tomás Holder

Gran Hermano 2022: se viralizó un polémico video de La Tora

Tras la salida de Juan Reverdito de la casa de Gran Hermano 2022, Lucila Villar se convirtió en la más odiada del reality. Las redes sociales se llenaron de mensajes cuestionando algunas actitudes de la jugadora.

Minutos después de la eliminación de su amigo, La Tora -como le dicen en el programa- tuvo un choque con Alfa, que logró superar la placa de nominación, pese a la haber protagonizado una situación inapropiada con Coti, diciéndole palabras subidas de tono.

"Lo que pasó no fue una broma", le dijo Lucila al más veterano de GH. "Ya hablé con Coti y dije que no es una broma", le respondió Walter. "Hijo de re mil p...", exclamó La Tora, mientras caminaba por el pasillo rumbo al cuarto de las chicas.

En las redes sociales, muchos usuarios criticaron a la rubia por esa actitud. Incluso, algunos pidieron que sea sancionada por la producción. Además, viralizaron un video de su cuenta de TikTok con una frase poco afortunada.

En el posteo, La Tora mira fijo a la cámara y se pone unos anteojos de sol. En la imagen se lee: "Y recuerden amigos, los menores que te comas no cuentan como ganado, son terneritos".