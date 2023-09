La reveladora confesión de Virginia Gallardo sobre el tiempo que llegó a pasar sin sexo

“Para mí si no tenés con quién, emocionalmente hablando... la verdad es que yo he pasado mucho tiempo sin”, deslizó sincera Gallardo al tiempo que Rodrigo Lussich preguntó pícaro: “¿Cuánto querida?”.

“Y dos años”, confesó la ex de Ricardo Fort mientras sus compañeras de panel comentaron sorprendidas que “Es bastante”.

Así, mientras Ximena Capristo aseguró que “Te envejece no tener una relación sexual”, Nancy Duré confió haber pasado meses sin intimidad "porque no había alguien que me atrajera”, al tiempo que Mariana Brey reveló: “Tengo épocas que soy activa y cuando estoy así soy muy fogosa. Y embarazada ni te digo, yo me doy cuenta que estoy embarazada cuando no paro de pensar en eso”.

La contundente reacción de Virgina Gallardo ante las disculpas de Pamela Sosa

Tras el fallecimiento de Silvina Luna el pasado 31 de agosto, Pamela Sosa permaneció en el foco de atención por su firme pedido de justicia contra Aníbal Lotocki. Incluso, fue quien convocó a una marcha frente a la casa del médico.

Lo cierto es que la vedette fue pareja de Aníbal, y además de haberse operado con él, años atrás defendía su trabajo. Es por eso, que más allá de su cambio y su actual postura, muchos famosos cuestionaron sus actitudes.

Uno de ellos, fue Virginia Gallardo, otra de las denunciantes del cirujano, y reveló en Socios del Espectáculo (El Trece) una charla íntima que mantuvo con Pamela. “La realidad es que yo tuve un ida y vuelta con Pamela. Cuando yo empecé a contar, que yo veía que estaba ahí en la cocina cuando ella recién había llegado de Chile y era pareja de Lotocki, me escribe en ese momento y me dice que si seguía hablando me iba a mandar una demanda”, contó.

“Esto fue ahora, y yo le puse que no se confunda, que acá el único enemigo es Lotocki. Ahí empezamos a hablar y ella me contó un montón de cosas de íntimas, que yo le dije que no tengo porque saberlo y que la realidad es que es su intimidad. Obviamente la acompaño y espero que todo eso se haya solucionado pero una cosa no quita la otra", agregó.

De todas formas, finalmente Virginia aseguró que recibió un pedido de disculpas, pero que no todo estaba cerrado. "Ayer me escribe para pedirme disculpas, yo las sentí sinceras, pero no es que no le creo su presente, lo que yo le dije y me molestó en su momento es que vos podes a salir a decir 'che yo estoy bárbara, lo banco'. Ahora, lo que no me gustó es esto, ella salía a desmentirme y eso es lo que no perdono".