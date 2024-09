La romántica imagen de Marina Calabró y Rolando Barbano a los besos en Brasil

"Se besaron todo el vuelo, en la fila también", detalló el viernes la panelista Yanina Latorre en LAM (América TV) sobre el viaje de los periodistas. También indicó que en el check in "él miraba al piso y ella sacó la tarjeta y pagó. Él no puso nada".

Por otro lado, cabe recordar que hace un mes Pepe Ochoa había revelado que Barbano y Calabró se irián del 29 de septiembre al 7 de octubre a Londres.

"El hotel se llama The Londoner, es cinco estrellas", había agregado Ochoa.

Las primeras imágenes de Marina Calabró y Rolando Barbano fuera del país tras su reconciliación

Tras casi un mes de las versiones que indicaban que Marina Calabró y Rolando Barbano se habían reconciliado, este viernes desde LAM (América TV) mostraron a dónde viajó la pareja para afianzar la relación y disfrutar de unas mini vacaciones antes de concretar aquel ya famoso viaje a Londres que iban a hacer en junio pasado.

”No están de trampa, pero es cuasi trampa. Viajaron hace un rato, a las 17. Se fueron de fin de semana”, anunció Yanina Latorre de manera enigmática. Fue allí que Ángel de Brito sumó: “Porque se ocultan, no hacen declaraciones. Están solos. No hay terceros en discordia por ahora. Hubo varios, pero por ahora no los hay. Una pareja tumultuosa, tóxica”.

Así, luego de unos segundos de suspenso, la angelita reveló la identidad de la pareja y el destino elegido. “Fueron a un país vecino. El hotel es carísimo. Se fueron en turista, medio miserable el tema, pero es el mejor hotel de Brasil. Están en Río de Janeiro. La situación en el check in fue muy hermosa. Él miraba al piso y ella sacó la tarjeta y pagó. Él no puso nada. Ella es inconfundible. Marina Calabró y Rolando Barbano”, contó con su inconfundible estilo.

En tanto, mientras mostraban las imágenes de Calabró y Barbano en la recepción del hotel carioca, Yanina sumó más detalles del viaje. “Lo único que él la besa todo el tiempo sin parar. Se besaron todo el vuelo, en la fila también. Tienen tanta mala suerte que hay una amiga mía en el vuelo y una amiga mía en el hotel”, aseguró y concluyó explicando que “en la foto se lo ve a él con su mochila", mientras que "ella es la que habla y toma más o menos la voz de mando”.

Asimismo, Pepe Ochoa recordó que Marina Calabró y Rolando Barbano "antes de separarse se iban a ir a Inglaterra, cosa que se van ahora en 20 días también. Y para este viaje ella le dijo, ‘bueno, ¿no querés ir a Inglaterra? Vayamos a Brasil’. Del 29 de septiembre al 7 de octubre van a Londres, a un mega hotel”.