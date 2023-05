La salvaje anécdota de Violeta Urtizberea con un mono: "Tuve que ir al hospital..."

Embed

"Mi personaje era bichero, porque se había criado con un mono. Con el gorila todo bien. La cosa es que me ponen un monito chiquitito, era el que tenía Raúl Portal. Yo tenía que decir algo como 'qué hermoso' o 'estoy contenta'. Y en eso el mono me muerde la cara", contó.

"Primero me reí y después lloré. Es que me daba vergüenza llorar, pero me asusté. Fue una mordida filosa", sostuvo Violeta. "¿Te diste la antitetánica?", le preguntó Fer Dente.

"Tuve que ir al hospital a darme la antitetánica. Aparte decir qué pasó. 'Me mordió un mono', decir 'me mordió un mono la cara'. Qué estaba haciendo", relató entre risas. "Al otro día había que seguir con la escena y yo obviamente no lo agarré al mono", cerró.

Ángela Leiva se quebró ante el recuerdo imborrable de sus padres: "Fueron..."

Ángela Leiva es una de las artistas argentinas más talentosas de la escena musical, y este lunes en su paso por Noche al Dente (América TV), la intérprete recordó con mucha emoción la relación con sus padres, quienes hoy no están presentes.

"Mis viejos fueron el gran sostén, el gran apoyo... Yo siempre agradezco haber tenido ese empuje por pate de ellos", comenzó.

"Para mí, me parece algo tan importante que estén en todo lo que hacemos los hijos. Mi vieja era la gran fan, aunque más tímida que mi papá que se subía al escenario", recordó entre risas dejando en claro el carácter de cada uno de ellos.

Cuando Fer Dente le preguntó si era "verdad que tu mamá sacaba las entradas y no te avisaba, y cuándo la veías parabas el show", Ángela no lo dudó, y recordó algunas de las noches en las que su madre la sorprendió en escena y ella paraba el show para saludarla.

Además, mencionó cómo su padre oficiaba de remís cuando en su camioneta trasladaba a Ángela y su equipo.

Hoy, con sus papás ausentes, ya que "lamentablemente fallecieron, mi vieja hace 10 años y mi viejo hace 2", el recuerdo está intacto.

"Estoy en una etapa de mi vida donde trato de pulir mi personalidad, estoy muy feliz, en pareja, con mis hermanos que los amo. Ahora que estoy más grande y con todo lo que logré en este poco tiempo", reflexionó y cerró: "Me encantaría que estén acá, extraño mucho a mi papá, todavía siento que lo quiero llamar todas las noches".