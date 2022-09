La significativa declaración de amor que la China Suárez le hizo a Rusherking

Ya de regreso en el país, La China publicó un extenso mensaje contando por qué se enamoró del cantante y agradeciéndole a la manager del músico por enviarle un video de su novio en pleno concierto.

"Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional", comenzó escribiendo la China Suárez.

Y agregó: "Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kms, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamore porque me abraza y se funde en mi piel".

Por último, la artista señaló junto a un video de su novio en un show de la gira que está haciendo por el interior: "No se conformen con menos nunca, nunca. Hoy te admiro y quiero mas que ayer, y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando Sil Canal me manda estos videos. Sos grande arriba y abajo Rusherking".

La reacción de Rusherking ante en romántico posteo de La China Suárez

Por su parte, Rusherking le respondió a la actriz: "Me hiciste llorar, que hermoso bajar del escenario y leer esto te quiero muchísimo mi amor gracias por ser como sos conmigo, no puedo estar más agradecido de haberte cruzado en mi vida. Qué ganas de estar con vos ahora mismo. y yo soy el que te admira, aprendo todos los días de vos mi Chinita hermosa. Ya viajo a verte"

Luego la cantante le respondió con unos emoticones de llanto y finalmente el novio de la China Suárez agregó: "Me tenés loco".