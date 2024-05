La sincera confesión de Catalina Gorostidi tras reencontrarse con Furia en el Congelados de Gran Hermano

Claro que una vez fuera de la casa, Gorostidi volvió a El Debate donde, consultada por Santiago del Moro, contó qué sintió a volver a ver personalmente a Juliana haciendo saber que el afecto por Furia está intacto.

"La vi con una sonrisa re sincera. Me hizo re mal", aseguró Cata frente a la consulta del conductor del reality. Y frente la pregunta de Pilar Smith sobre si esto que sintió cambia su relación con Furia de aquí en adelante, la exjugadora fue contundente.

"Yo sigo pensando lo mismo. Hay cosas que no comparto, pero la quiero y la voy a querer siempre. Y lo vengo diciendo desde el día uno que salí de esa casa: no comparto las agresiones. Creo que al principio no era tan agresiva como es ahora. El cariño que yo le vi en la cara, cuando me miraba, yo también lo siento. No puedo caretear algo que es así", concluyó tan sincera como emocionada.

Cómo quedó la placa final de nominados en Gran Hermano tras la decisión de Facundo, el amigo de Martín

Este jueves, en Gran Hermano (Telefe), el amigo de Martín Ku, Facundo, quien se convirtió en el líder de la semana, terminó de definir la placa de nominados conformada por los visitantes: La Gata Noelia, Mateo, Sol y Francisco.

Al principio del programa, Facundo, en complicidad con Martín, le informó al conductor Santiago del Moro su decisión. El joven optó por subir a placa a Aixa, la mamá de Zoe Bogach, y a Delfina, la hija de Virginia Demo.

Más tarde, Facundo y Martín anunciaron a quién bajaban de placa. Los amigos eligieron salvar a Mateo, el amigo de Nicolás Grosman. Por lo tanto, la placa de nominados definitiva quedó conformada por La Gata Noelia, amiga de Emmanuel Vich, Sol, la amiga de Florencia Regidor, Francisco, el hijo de Darío Martínez Corti, Aixa y Delfina.

Cabe recordar que para este domingo la votación será positiva, es decir, el público elegirá qué visitante quiere que se quede. El familiar que tenga que irse lo hará junto al jugador que representa.