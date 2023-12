La sincera y cruda opinión de Susana Giménez sobre Fátima Florez como Primera Dama

En tanto, fue inevitable que saliera en la charla la figura de Fátima quien trabajó en el programa de la icónica conductora televisiva en los famosos sketches del ciclo de Telefe con sus diversos personajes, incluso la mismísima Susana.

Susana Giménez y Fátima Florez .jpg

Así, tras expresar abiertamente que votó primero a Patricia Bullrich y luego a Javier Milei en el balotaje, Susana Giménez fue tajante cuando el conductor le pidió su opinión sobre el nuevo rol de la humorista en calidad de Primera Dama argentina.

"Ha venido a mi programa muchas veces. Siempre que iba era un éxito. Me preguntaron que si me gustaba como Primera Dama y dije que no. Se tiene que vestir de otra manera y va a extrañar mucho el medio", concluyó sincera y fiel a su estilo directo sin eufemismos.

Susana Giménez volvió al país tras la entrega de los Martín Fierro Latino: las fotos

Tras amadrinar la primera entrega de los premios Martín Fierro Latino en Miami, el pasado viernes 1° de diciembre por la mañana Susana Giménez regresó al país y no dejó de hablar de absolutamente de todo con la prensa que la esperaba junto a una multitud de fanáticos que no dudaron en pedirle fotos y cariñosos saludos.

A pesar de la demora de una hora y media para lograr recuperar su equipaje aunque el avión aterrizó antes del horario previsto, la conductora se mostró súper amable junto a su vestuarista, quien la acompañó en su viaje.

Susana Giménez 33.png

Abordada por las cámaras de Socios del espectáculo (El Trece), la conductora explicó que el lunes se fue antes de la ceremonia de los Martín Fierro Latinos porque faltaban más de la mitad de las ternas y estaba congelada tanto ella como su asistente, que estaba "con los labios morados".

En tanto, en medio de los saludos y fotos con los fans que la divisaron en el corredor del aeropuerto, Susana Giménez confesó su alegría por el triunfo presidencial del libertario Javier Milei, deslizó que "hay que ayudarlo" y disparó, fiel a su estilo: "salgan a la calle, pero desarmados".

Susana Giménez 22.png

Por último, sobre su retiro de las tablas confirmó que su temporada con Piel de judas en Punta del Este será su retiro definitivo de los escenarios. En tanto, dejó entrever que podría volver a vivir en el país hacia mitad de año cuando vuelva a la pantalla de Telefe con su histórico programa, o algún otro formato que la entusiasme.